В Новосибирской области официально подведены итоги единого дня голосования

Председатель областного избиркома Ольга Благо объявила, что выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва признаны состоявшимися и действительными, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Она напомнила, что по единому областному округу в избирательные бюллетени были включены 10 избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов. Она сообщила, что в голосовании приняли участие 607 560 человек (28,16% от общего количества избирателей в регионе). В соответствии с законодательством Новосибирской области к распределению депутатских мандатов допускаются списки избирательных объединений, набравшие 5 и более процентов голосов избирателей. По единому округу к распределению 38 депутатских мандатов были допущены 6 избирательных объединений:
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
Популярное с сайта