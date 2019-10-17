В Новосибирской области организацию оштрафовали за нарушения в трудоустройстве бывшего госслужащего

Прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» принят на работу бывший федеральный государственный гражданский служащий, работавший ранее помощником руководителя департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу.

— В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок на предыдущее место его службы, — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратура в отношении организации и ее руководителя возбудила административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

— Мировой суд, рассмотрев административные материалы, привлек виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 тыс. рублей. Кроме того, руководителю общества внесено предоставление, которое рассмотрено и удовлетворено, — резюмировали в прокуратуре.

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