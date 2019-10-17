«СКТБ Катализатор» получил землю под центр инжиниринга

— АО «СКТБ Катализатор» продолжает реализацию проекта по созданию «Национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов». Объем инвестиций в проект составляет 2 млрд рублей, из них 500 млн инициатор проекта уже вложил, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

Он уточнил, что выступить в качестве соинвесторов центра были приглашены пять нефтяных компаний. Три из них уже откликнулись: ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и АО НК «Нефтиса», которая является владельцем компании АО «Новосибирскнефтегаз», ведущей добычу на территории Северного района области.

— С ними ведутся переговоры по участию в проекте. Для его реализации необходимо найти еще трех участников с вкладами по 500 млн рублей, — напомнил чиновник.

Две компании — ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Сургутнефтегаз» — еще не откликнулись на предложение «СКТБ Катализатор», но работы с ними проводятся.

По словам Семки, разместить центр планируется рядом с основным производством «СКТБ Катализатор».

— Завод уже заканчивает свой первый проект, и рядом с ним будет расположен центр. Участок уже выделен, готов к началу строительства, дело за привлечением инвесторов, —подчеркнул он.

Напомним, о планах по созданию центра инжиниринга гендиректор «СКТБ Катализатор» Виталий Хван рассказывал в начале 2019 года. В феврале компания предоставила этот проект на рассмотрение областного инвестсовета. Суть проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов» заключается в создании на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. В качестве мер поддержки компания запросила участок под строительство объекта — 3 га на территории Новосибирской области, помощь в обеспечении участка инфраструктурой, а также присвоение статуса масштабного инвестпроекта. Инициатива была поддержана инвестсоветом.

Выйти на площадку «СКТБ Катализатор» планировал в 2019 году, а в 2025-2026 годах — запустить центр на полную мощность. Для реализации проекта в июне «СКТБ Катализатор» зарегистрировал отдельное юрлицо.

В рамках программы реиндустриализации «СКТБ Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов.

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