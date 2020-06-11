В Новосибирской области от коронавируса скончались уже 48 человек

По данным оперативного штаба на утро 11 июня в Новосибирской области за сутки выявили 102 новых случая COVID-19. 167 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались два пациента, мужчины в возрасте 30 лет и 49 лет, сообщили в оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 3960 случаев коронавирусной инфекции, из них – 265 детей. 1719 пациентов выздоровели, 48 пациентов скончались. В отделениях реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ – 14 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 647.

231 пациент с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 145 699 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 058 жителей региона, 21 273 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 697 случаев ОРВИ, госпитализированы 24 пациента.

Фото с сайта оперативного штаба