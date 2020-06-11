Дата выборов — уже не сюрприз

13 сентября жителям региона предстоит избрать новый созыв заксобрания области. Такое решение о проведении областных выборов приняла сессия регионального парламента. Скорее всего, в этот же день жители областного центра изберут и новый созыв горсовета Новосибирска. По крайней мере, по словам сразу нескольких источников редакции в горсовете, представляющих различные политические силы, предпосылок для «сюрпризов» в настоящее время нет.

В то же время теоретически эта дата все еще может быть и отодвинута из-за ситуации с пандемией. Как уже ранее сообщалось, заксобранием области были приняты поправки в избирательное законодательство, согласно которым в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, избирком наделяется правом дату выборов перенести на более поздний срок, таким образом продлив полномочия действующего созыва. Аналогичное решение, правда, пока менее актуальное для Новосибирской области, июньская сессия приняла и в отношении выборов губернатора. Однако, как ранее сообщала в комментарии редакции председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, информации о переносе единого дня голосования 13 сентября 2020 года из-за эпидемиологической ситуации в избирательной комиссии нет.

Кроме того, в настоящее время определена и дата голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, инициированного ранее президентом. Оно должно состояться 1 июля текущего года.

Фото из группы Избирательной комиссии Новосибирской области Вконтакте