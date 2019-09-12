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В Новосибирской области пересчитали долгострои

Областная Контрольно-счетная палата провела инвентаризацию всех незавершенных объектов, при строительстве которых были использованы средства различных бюджетов.
  • 12/09/2019, 10:27
Автор: Игорь Смольников
В Новосибирской области пересчитали долгострои
Для их завершения необходимы около 88 млрд рублей.

— В Новосибирской области 671 объект государственной и муниципальной собственности не завершен строительством на 1 января 2019 года. Из них 40 находятся на балансе бюджетных и автономных учреждений. Общая стоимость этих объектов превышает 111 млрд рублей, с кассовыми расходами в 23,8 млрд рублей. Общий объем, необходимый для завершения,  87,5 миллиардов рублей, — сообщила главный инспектор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Наталья Зизюля, выступая на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

По оценкам КСП, основная часть незавершенок  это объекты сферы ЖКХ (62%), на жилищное строительство приходится 13%, еще 13%  на транспортную инфраструктуру и 9%  объекты здравоохранения. В собственности Новосибирской области находятся 148 объектов с общей сметной стоимостью 21 млрд и с кассовыми расходами 10,7 млрд рублей. Из них 99 находятся на учете министерства строительства, 21  на учете минтранспорта, 15 — у минздрава. Незавершенные объекты муниципальной собственности  это 523 единицы сметной стоимостью около 20 млрд рублей и с кассовыми расходами в 13 млрд рублей. Больше всего их находится в Новосибирске (162 объекта), Новосибирском (40) и Татарском районах (30).

 В этот список входят 30 объектов, по которым работы приостановлены более чем на 6 месяцев, причем без консервации,  пояснила Наталья Зизюля. — Отсутствие консервации способствует разрушению и расхищению уже возведенных конструкций, снижению прочностных характеристик под воздействием климатических факторов. Естественно, объекты, претерпевшие такое воздействие, потребуют корректировки проектно-сметной документации, новых сумм из бюджета

Ревизии подверглись не только стройплощадки, но и документооборот проблемных проектов.

 В сводных отчетных формах, которые были отправлены в министерство финансов и налоговой политики области, КСП выявила ряд недостатков,  отметила Наталья Зизюля.  Например, недостоверная и неполная информация, неточное заполнение, искажающее представление о количестве незавершенных объектов и объемах ассигнований, необходимых для их завершения.

Причины появления такого количества незавершенок, по мнению аудиторов КСП: неисполнение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок подготовки и начала бюджетных инвестиций, строительство объектов без исходной разрешительной документации, отсутствие своевременного и полнообъемного финансирования, «распыление» инвестиций на новые объекты при наличии аналогичных незавершенных, неверный выбор приоритетных проектов и способов их реализации, недостаточность нормативно-правовой базы и методологии процедур списания или передачи объектов, некачественное проведение проектных, предпроектных и изыскательских работ.

 Основная проблема не только в выявлении таких объектов, но и в их регистрации, — подчеркнул министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.  Часть объектов находится на территории муниципалитетов и строились муниципалитетами. Сейчас профильным министерствам выданы поручения —определиться, какие объекты необходимо достраивать, а какие списывать. Этот реестр сейчас практически готов. Департаменту имущества и земельных отношений поручено разработать порядок списания.

Разработка регламента списания  это, как подчеркнул Иван Шмидт, — очень значимая задача, так как некоторые объекты утратили функциональную актуальность.

По словам председателя комитета Евгения Покровского, одна из причин сформировавшейся проблемы — «зазор компетенций». То есть фактическая неспособность муниципалитетов реально осмыслить и исполнить свою роль заказчика строительства.

 Муниципальные образования не справляются с компетенциями заказчика, — констатировал Евгений Покровский.  Потому мы предложили передать функции заказчика минстрою. Если предстоит выполнить работу на сумму больше 30 млн, это должно контролировать управление капитального строительства минстроя. Сегодня под контролем министерского УКСа около 200 объектов. Нужно увеличить это число до 300. Сейчас подрядчик порой даже не знает, кто у него заказчик, он даже не видел главу этого муниципального образования, а при таком раскладе ролей все понимают, что и как строят. Мы теряем огромные деньги! 23 млрд  шокирующие цифры! Такие потери недопустимы. Будем выходить с предложением изменить систему заказа и ответственности.

Более детально этот вопрос депутаты решили обсудить на октябрьском заседании комитета.

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