Сегодня в Новосибирске пройдет финал Всероссийского конкурса красоты «Мисс Интеграция»

12 сентября в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» пройдет финал 5-й ежегодного Всероссийского конкурса красоты «Мисс Интеграция» среди девушек, передвигающихся на колясках, сообщили организаторы конкурса.

Для участия в конкурсе в Новосибирск приехали 14 конкурсанток, из таких городов как: Москва, Абакан, Сургут, Железногорск, Красноярск, Томск, Новотроицк, Уфа, Стерлитамак, Оренбург, Ярославль, Казань.

Участницы прошли насыщенную репетиционную программу: занятия по вокалу, актерскому мастерству, постановка танцев, занятия с психологом, тренинги, направленные на раскрытие женской энергии, различные мастер классы. Все это будет способствовать приобретению девушками уверенности в себе, раскрытию талантов и потенциала участниц.

Конкурс проводится Новосибирской региональной общественной организацией инвалидов колясочников «Центр Независимой Жизни «Финист» при поддержке Фонда Президентских Грантов, министерства культуры Новосибирской области, министерства труда и социального развития Новосибирской области и неравнодушных к проблеме интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество компаний и людей.

Возраст 16+

Фото предоставлено организаторами