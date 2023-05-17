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В Новосибирской области планируется снижение посевной площади масличных культур

  • 17/05/2023, 17:21
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В Новосибирской области планируется снижение посевной площади масличных культур
Посевы зерновых культур будут увеличены.

В Новосибирской области планируется снижение посевной площади масличных культур и увеличение посевных площадей по зерновым культурам. При этом общая посевная площадь остаётся без изменений – 2,4 млн га. Об этом депутатам комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям сообщил региональный министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

По его словам, обеспеченность материально-техническими ресурсами в регионе выше, чем в предыдущие годы — в хозяйствах подготовили 326 тыс. тонн семян, имеется резерв в семеноводческих хозяйствах — 29 тыс. тонн.

Министр отметил, что готовность техники на текущую дату составляет 94%. Это выше уровня прошлого года. Обеспеченность ГСМ, по его словам, тоже не вызывает опасений.

Некую неопределенность в этом году вносит погода.

— Помним, что 2021 год – рекордный урожай за всю историю области, – подчеркнул Евгений Лещенко – Но есть нюансы: апрель был аномально холодным и аномально сухим, и данные тенденции продолжаются и в мае.

В Кулундинской зоне отсутствие осадков накладывается на низкую влагообеспеченность. Предпосылки к формированию весенне-летней засухи имеются в Усть-Тарском, Татарском, Чистоозёрном, Купинском, Баганском, Карасукском, Краснозёрском районам.

Для проведения посевной-2023 требуется 16,6 млрд руб. По факту выдали (без текущей недели) 2,152 млрд   руб. господдержки. Выдано кредитов банками на 10 млрд 330 млн руб.

Комитет рекомендовал Минсельхозу Новосибирской области начать прорабатывать совместное обращение к Правительству РФ о необходимости принять меры для поддержки аграрного сектора, в числе которых – проведение закупочных интервенций, снижение экспортных пошлин и тарифов на перевозку зерна по железной дороге.

— К июню обращение должно быть готово, а если ситуация сложится для крестьян благоприятно, мы его не будем отправлять, – пояснил председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время общения по видео-конференц-связи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил об увеличении в регионе посевных площадей.

Фото: pixabay.com, manfredrichter

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Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : посевная кампания АПК


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