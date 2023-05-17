В апреле средняя зарплата, которую предлагали в Новосибирской области, превысила 50 тысяч рублей

Эксперты hh.ru проанализировали более 30,2 тысячи вакансий, открытых в регионе, сообщает КП-Новосибирск.

— Средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области по итогам апреля 2023 года составила 53 055 руб., это на 5 606 руб. больше, чем в марте, — говорится в исследовании hh.ru.

При этом по Сибирскому федеральному округу средняя предлагаемая зарплата составляет 67 027 руб, а по России – 57 878 руб.

Самая высокая зарплата предлагалась специалистам по инвестициям, консалтингу и стратегии. Соискатели могли рассчитывать на сумму в 85 434 руб. Чуть меньше обещают платить представителям высшего и среднего менеджмента — 84 097 руб. За ними следуют медики – 68 141 руб. И замыкают пятерку лидеров по зарплатам в Новосибирской области работники автобизнеса и сферы транспорта и логистики. Первым предлагают 67 539 руб., вторым – 61 667 руб.

Ранее редакция сообщала, что имущество работодателя хотят изымать в счет уплаты долгов по зарплате.