В Новосибирской области почти 12 тысяч заболевших COVID-19

На утро 11 сентября в регионе зафиксировано 11994 случаев COVID-19 (+53 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 710 детей. 10775 пациентов выздоровели (+63 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались ещё два пациента – мужчина в возрасте 49 лет и женщина, ей было 52 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 389 человек, — уточняется в сообщении. — В отделениях реанимации находятся 33 человека. На ИВЛ – 3 пациента.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 920.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 420 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 455719 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1199 жителей региона, 38523 человека сняты с меднаблюдения.

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