Лучше, чем в прогнозах

— Все экономические аспекты, связанные с финансированием бизнеса, сейчас происходят системно. Клиенты продолжают заимствовать, использовать финансовый рычаг, — констатировал на пресс-конференции управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников. — Все происходит как по экономическому букварю.

Он подчеркнул, что бизнес сейчас работает в нестандартных условиях и беспрецедентных обстоятельствах. При этом падения потребительской активности не случилось, поэтому реальность оказалась более оптимистичной, чем звучало в некоторых прогнозах. Да, больнее всего самоизоляция ударила по отрасли услуг, логистике и транспорту, то есть по тому, на чем завязана довольно ощутимая часть экономики Новосибирской области.

— Если говорить про ВТБ в Новосибирске, то мы продолжаем расти по всем сегментам. Прогнозы о том, что клиентов испугает пандемия, не оправдались, экономика продолжает двигаться вперед, — говорит Могильников.

Кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирской области на 1 июля 2020 года превысил 38,8 млрд рублей, портфель кредитов среднему и малому бизнесу вырос на 8% — до 26,4 млрд рублей. Схожая динамика и по привлеченным средствам корпоративных клиентов. По итогам полугодия этот портфель банка в Новосибирске составил 35,5 млрд рублей, увеличившись, по сравнению с началом года, на 13%.

— Ликвидность растет, в том числе в бизнесе, — комментирует Станислав Могильников. — При этом уже точно можно сказать, что время денег закончилось. Сейчас наступило время активов. Всем интересны ПИФы, акции, недвижимость и т.д. Это тоже тренд коронакризисной экономики. К примеру, портфель привлеченных средств физлиц с учетом инвестиционных продуктов с начала года в банке вырос на 8% и достиг 77,1 млрд рублей, причем портфель инвестпродуктов показал рост 18%.

Без паузы

По словам банкира, потребительская активность в регионе высока. Люди по-прежнему активно обращаются за потребительскими кредитами для покупки необходимых им товаров. В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель банка в регионе по итогам шести месяцев 2020 года вырос на 9% — до 95,7 млрд рублей. На кредиты наличными приходятся 32,3 млрд рублей портфеля (+5% с начала года). Всего за 6 месяцев текущего года ВТБ предоставил жителям Новосибирской области заемных средств на общую сумму 22 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 1 полугодии 2019 года.

— Паузы в розничном кредитовании не было. Считаем, что это позитивный тренд, так как люди с оптимизмом смотрят в будущее, оценивают свою платежеспособность и продолжают реализовывать свои планы, — рассуждает Станислав Могильников.

Еще один тренд 2020 года — серьезный рост спроса на ипотеку. Несмотря на режим самоизоляции и пандемию, люди вкладывают средства в улучшение жилищных условий.

По итогам полугодия в общем объеме продаж розничных продуктов ВТБ в регионе 63% (около 13,9 млрд рублей) составили кредиты на приобретение жилья. Причем, по сравнению с прошлым годом, объем выдачи ипотеки населению увеличился на 18%. В структуре портфеля банка ипотека занимает 61% (59,2 млрд рублей), прирост по отношению к началу года — 12,8%.

По словам Могильникова, в значительной степени это обусловлено последовательной политикой банка по снижению процентных ставок, а также развитием программ льготной ипотеки с господдержкой. Банкир отмечает, что итогам полугодия 2020 года (по данным ЦБ) на долю ВТБ приходятся 37,8% от выданной в Новосибирске ипотеки.

Фото предоставлено пресс-службой банка