В Новосибирской области почти 3 тысячи заболевших коронавирусом

По данным оперативного штаба на утро 1 июня в Новосибирской области за сутки выявлено еще 105 случаев заражения COVID-19. 10 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончался один пациент, мужчина в возрасте 66 лет, сообщили в оперативном штабе.

— Всего в регионе зафиксировано 2914 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 176 детей. 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 20 пациентов, — уточняется в сводке.

В детскую больницу №3 госпитализированы 66 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 482.

163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.

Всего в Новосибирской области провели 114 483 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 750 жителей региона, 17 554 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки за медицинской помощью обратился 201 человек с симптомами ОРВИ, госпитализированы 22 пациента.

Фото с сайта оперативного штаба