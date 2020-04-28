В Новосибирской области подтверждено еще 60 случаев коронавируса

По данным оперативного штаба на 10 утра 28 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 60 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.

— Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, 4 скончались, — уточнили в штабе. — В отделениях реанимации находятся 34 человека, в том числе 8 человек – на ИВЛ.

В детскую больницу №3 госпитализировано 86 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 544, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую.

Всего в регионе проведено 27053 теста на коронавирусную инфекцию.

Фото с сайта оперативного штаба