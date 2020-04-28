В СО РАН организован Центр «Антивирус»

Решением Сибирского отделения РАН в его рамках организован Центр компетенций по борьбе с особо опасными инфекциями (Центр «Антивирус»), сообщает издание «Наука в Сибири».

Заместитель председателя СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Сверчков подчеркнул, что Центр «Антивирус» существенно отличается от сформированной немного ранее под эгидой Сибирского отделения Межведомственной рабочей группы (МРГ) по борьбе с островирусными инфекциями.

— МРГ — это орган координации действий, можно сказать, оперативный штаб, — подчеркнул ученый. — «Антивирус» же выступает в роли специализированного R&D-центра по созданию инновационных лекарственных препаратов с охватом полного жизненного цикла продукта — от лабораторной до промышленной стадии. Отдельно следует выделить математическую компоненту: моделирование распространения инфекции в территориальном и социальном разрезе, а также поведения патогенов в организме и его реакций на заражение. Центр выступает высокопрофессиональным подрядчиком, он будет выстраивать работу с научными организациями, индустриальными партнерами, властями всех ветвей и уровней, университетами. Главная задача — скорейшая передача в систему здравоохранения новейших антиинфекционных препаратов.

Директор нового Центра член-корреспондент РАН Нариман Салахутдинов использует для этой структуры термин think tank — «мыслесборник», мозговой центр.

— Он должен иметь компетенции и ресурсы для быстрого реагирования на угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний: как новых, так и давно известных, далеко не только вирусных. Распространение COVID-19 — безусловный триггер, но не единственная предпосылка и назначение нашего Центра, — говорит Н. Салахутдинов. — Заболевания бактериального генеза, такие как туберкулез (убийца номер один по всем статистическим выкладкам) или урогенитальные инфекции, также несут огромную опасность, но сейчас ситуация заставляет сосредоточиться на вирусах, потому и появилось дополнительное короткое название нашего Центра.

В числе индустриальных партнеров ученый назвал томскую группу компаний ИФАР, основанную известным фармакологом доктором медицинских наук Вениамином Хазановым.

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