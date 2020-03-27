В Новосибирской области принимаются дополнительные меры по противодействию распространения коронавируса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 27 марта подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Документ принят в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, возникших в результате виновных действий (бездействия) физических или юридических лиц, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, Уголовным кодексом РФ.

Для максимально эффективного использования режима карантина, необходимого для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области, подписано соответствующее постановление Губернатора сегодня, 27 числа, о том, что с завтрашнего дня, 28 марта до 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона.

— Приостанавливается работа торговых точек, в том числе в торгово-развлекательных центрах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов по продаже товаров первой необходимости. Приостанавливается работа организаций общественного питания, за исключением столовых, необходимых для питания сотрудников организаций, находящихся в рабочем графике, и тех организаций общепита, которые торгуют навынос или организуют доставку. Приостанавливается работа спортивных организаций и объектов, в том числе спорт-баров и фитнес-центров, — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что контроль за исполнением постановления определён за территориальным управлением Роспортребнадзора и ведомственными министерствами – если говорить о сфере торговли и услуг, это министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

— Мы надеемся на добросовестность наших предпринимателей. Надо понимать, что безопаснее и выгоднее продержаться в этом режиме хотя бы неделю, чем допустить обострение ситуации, когда мы будем вынуждены прийти к более жёстким ограничительным мерам, что будет ещё более болезненно для бизнеса. Конечно, в последующем мы будем вырабатывать меры поддержки плюс к тем, которые были озвучены федеральным Правительством, Президентом Российской Федерации. Хочу напомнить представителям бизнеса, что, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18 марта, которым введён режим повышенной готовности, сегодняшняя ситуация по коронавирусу признана непреодолимой силой. У нас сегодня задача – обеспечить безопасность и выйти с минимальными потерями из эпидемиологической ситуации. Если мы это сможем обеспечить, после этого мы сможем определить объём и перечень тех мер, которые потребуются для поддержки экономики, — отметил Андрей Травников.

Губернатор также заявил о том, что сейчас не планируется закрывать ни метрополитен, ни наземный общественный транспорт, ни межмуниципальный общественный транспорт. На период следующей нерабочей недели, для того, чтобы ограничить перемещение жителей как внутри города, так и из Новосибирска, общественный транспорт переходит на сокращённое расписание, рассчитанное исходя из снижения пассажиропотока.

Глава региона напомнил, что для общеобразовательных школ, вузов и ссузов устанавливаются каникулы до 12 апреля. Дошкольные образовательные учреждения работают в режиме дежурных групп для обеспечения услугами родителей организаций, продолжающих работу.

— На следующей неделе прекращается предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ. После 5 апреля МФЦ перейдут в режим работы по предварительной записи. Просьба гражданам, желающим оформить какие-либо документы или услуги – записаться в течение следующей недели. Решение об отмене такого режима или его продлении будет принято в течение следующей недели, исходя из развития оперативной ситуации. Сейчас мы взяли под контроль все авиарейсы, которые прибывают из-за рубежа в аэропорт «Толмачёво». Все пассажиры этих зарубежных рейсов подвергаются термометрии, анкетированию и взятию анализов на наличие коронавируса. На особом контроле – ситуация с вывозом из Киргизии группы спортсменов (плавание и лёгкая атлетика), в том числе несовершеннолетних – всего 42 человека. Они пребывают в комфортных условиях. Вместе с Правительствами России и Киргизии, с авиационными властями определяем ближайший рейс, когда ребята вернутся домой, — пояснил Андрей Травников.

Губернатор вновь акцентировал внимание новосибирцев на том, что сегодня очень важно соблюдать режим карантина, проявлять ответственность, дисциплинированность, внимательность к своим близким.

— Считаю, что нам очень важно потратить усилия на эту дисциплину в короткий период времени, хотя бы в течение ближайшей недели оставаться дома, чем допустить безответственное отношение к ситуации и более широкое распространение заболевания. Я призываю всех граждан, по возможности, оставаться дома, созваниваться со своими пожилыми родными, знакомыми, узнавать, не требуется ли им помощь, продукты питания, лекарства, убеждать их ни в коем случае не выходить на улицу, в общественные места. Я уверен, что у каждого из нас накопились домашние дела. Считаю, что эту неделю нужно потратить на общение с родными, на решение накопившихся задач, на заботу о тех, кому она нужна. Также напомню, что для лиц из так называемых групп риска – это пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями – мы устанавливаем категорический запрет на посещение общественных мест. Развёрнут штаб волонтёрской помощи, —напомнил глава региона.

Он подчеркнул, что пожилые люди, а также волонтёры, заинтересованные в оказании помощи, могут обратиться по одному из трёх телефонов: привычному для многих телефону горячей линии минсоцтруда 8-800-100-00-82; телефону горячей линии по коронавирусу 112; по линии, организованной на базе общественной приёмной партии «Единая Россия» +7 (383) 304-84-84.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области