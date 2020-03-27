Предприятия СГК в Новосибирске продолжат работу в штатном режиме

ТЭЦ и теплосети, как непрерывно действующие организации, продолжат работу в штатном режиме. Всего для работы на новосибирских станциях и Барабинской ТЭЦ будет задействовано около 1 600 человек и еще порядка 1000 человек — в теплосетевом подразделении.

— Весь оперативный и ремонтный персонал, а также сотрудники, необходимые для обеспечения непрерывной деятельности, продолжают работу на объектах энергетики, — рассказал главный инженер Новосибирского филиала СГК Юрий Кротов. — Запасы топлива на станциях достаточны, превышают нормативные.

В СГК предприняты меры по защите сотрудников в период эпидемиологических рисков — в частности, организован контроль состояния здоровья персонала, ведется регулярная санитарная обработка помещений и оборудования, строго запрещен доступ на предприятия компании посторонних лиц.

В случае возникновения проблем с теплоснабжением или внештатных ситуаций на теплосетях жители города могут обратиться в свою управляющую компанию, по телефону 051 в Единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска, либо в диспетчерскую теплосетевого подразделения СГК по телефону (383) 289-01-45.

Личный прием посетителей в Центре облуживания клиентов прекращен, работа ведется в дистанционном режиме. Для получения таких услуг, как переоформление лицевого счета, получение справки об отсутствии задолженности, уточнение задолженности, получение ведомости начислений и поступивших оплат, а также по другим запросам необходимо использовать дистанционные сервисы.

Дистанционные сервисы для физических лиц:

мобильное приложение «СГК» (доступно для скачивания на платформах App Store и Google Play);

электронная почта services@sibgenco.ru;

личный кабинет на сайте https://sibgenco.ru;

система самообслуживания (Новосибирск) — 8 (383) 289-27-27 (автоответчик круглосуточно сообщит о наличии задолженности; также возможно передать показания, если расчет для квартиры производит ресурсоснабжающая организация).

Дистанционные сервисы для юридических лиц:

личный кабинет на сайте https://sibgenco.ru (сверка задолженности, оплата, передача макетов показаний);

передача с помощью электронного документооборота документов для оплаты (счета фактуры, акты сверок и прочие).

электронная почта services@sibgenco.ru (подача заявок на допуск/снятие и предоставление актов допуска/снятия приборов учета, сверка по начислениям, приём заявлений, передача макетов показаний, получение кода доступа для входа в личный кабинет);

дистанционное снятие показаний теплосчетчиков при наличии у потребителя технической возможности.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации подписан Указ Президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года. В соответствии с подпунктами а,г,д, пункта 2 данного Указа, непрерывно действующие организации, организации, выполняющие неотложные работы условиях чрезвычайных обстоятельств, осуществляющие неотложные ремонтные работы продолжают свое функционирование.

Фото: пресс-служба СГК