В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 285%

Эксперты «Авито Авто» проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет в Новосибирской области в 2022 году. Они выросли на 285% по сравнению с 2021 годом. Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в Новосибирской области в 2022 году составила 6 млн. рублей. На долю премиальных брендов пришлось 3,4% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в регионе.

Также эксперты составили рейтинг самых популярных премиум-моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до 3-х лет в Новосибирской области возглавляет Lexus RX — в 2022 году на долю модели пришлось 6,4% от всех продаж в регионе в указанном сегменте. На втором месте — BMW X5. На долю модели пришлось 5% от всех продаж премиальных авто с пробегом в регионе. Третью строчку рейтинга занимает Lexus LX,, доля в продажах составила 4,4%.

В России продажи премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет в ушедшем году выросли на 55% по сравнению с 2021 годом. Трехлетний премиум-автомобиль в среднем можно было приобрести за 5 300 000 рублей. На долю премиальных брендов пришлось 1,7% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в стране.