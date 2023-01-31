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Лидером в России среди крупных компаний-работодателей стал 2ГИС

  • 31/01/2023, 15:18
рейтинг лучший работодатель России
Подведены итоги рейтинга лучших работодателей страны.

Подведены итоги рейтинга hh.ru по определению лучших работодателей России. В нем приняли участие почти 338 тысяч соискателей и сотни тысяч сотрудников.

— В силу того, что ситуация на рынке сейчас не очень предсказуемая, можно опираться на рейтинг как на подтверждение надёжности компании. Фирма-однодневка, которая не уверена в своём положении, не пройдёт ни один отборочный этап. Рейтинг — маркер того, что компания на рынке всерьёз и надолго, плюс ко всему — здесь, скорее всего, умеют заботиться о людях. Сегодня это важно, — отмечает Нина Осовицкая, идеолог Рейтинга, директор Бренд-центра hh.ru.

Компании из Сибири заняли несколько значительных мест. В номинации «крупная компания с численностью персонала от 1001 до 5000 человек» первое место удерживает ИТ-компания — 2ГИС (в опросе соискателей компания в категории «ИТ и интернет» заняла 4 место).  В целом, в этой категории больше всего финалистов из отраслей ИТ, производство и торговля товарами повседневного спроса, энергетики, добыча и переработка сырья, а также финансов. Еще одна компания родом из Сибири — СДЭК (в опросе соискателей в категории «Транспорт, логистика, автодилеры» компания заняла 2 место уступив S7) — впервые приняв участие в этом рейтинге заняла сразу 7 место.

В рейтинге «небольшие компании с численностью персонала от 101 до 250 человек» 8-е место занял «Центр информационных технологий Новосибирской области» (в опросе соискателей в категории «Государственная служба и организации» заняла 6 место). Госучреждения появлялись в рейтинге на протяжении последних лет, но сейчас они поднимаются всё выше в топ-10.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что красноярский депутат горсовета лишился полномочий из-за покупки акций западных компаний.

Фото с страницы 2Гис в «ВКонтакте»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : рейтинг лучший работодатель


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