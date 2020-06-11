В Новосибирской области произведено более 383 тысяч выплат семьям с детьми

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, всего в регионе в рамках реализации дополнительных мер социальной поддержки на назначение выплат принято 435 317 тысяч заявлений. Часть выплат производится в беззаявительном порядке, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет начали выплачивать с 1 июня. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11738,0 руб., т.е. ниже одного прожиточного минимума на человека. В Новосибирской области размер выплаты составляет 6018,5 руб., пособие перечислено 20 068 гражданам.

В регионе доступны дистанционные формы подачи заявлений на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет и выплаты на детей в возрасте до 3 лет через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

С апреля по июнь текущего года семьи с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта, получают доплату в размере 3 тысяч руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данной мерой социальной поддержки уже воспользовались 7131 безработный житель Новосибирской области.

С 1 июня в регионе начали также производить единовременные выплаты в 10 тысяч руб. семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. По данным Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области уже поступило 288 679 заявлений. Данные средства материальной поддержки уже перечислены более 277 тысячам получателей.

На получение выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, принято 47880 заявления. Напомним, по данной мере социальной поддержки были отменены ограничения, связанные с наличием материнского капитала. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей. Выплатной период – с апреля по июнь текущего года.

В июне текущего года произведено 37 578 выплат на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал. Сумма выплаты – 5 тыс. рублей.

Кроме того, с июня текущего года вдвое повышается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан.

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