Открыть счет на кредит по ставке 2% можно дистанционно в ПСБ

Кредитование компаний из пострадавших отраслей стало одной из ключевых и наиболее важных мер поддержки экономики. Являясь одним из лидеров на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, ПСБ поддержал инициативу правительства, нацеленную на помощь и возобновление деятельности компаний.

С 1 июня ПСБ начал прием заявок на льготный кредит на возобновление деятельности по ставке 2% в рамках государственной программы поддержки предпринимательства.

Новый кредит выдается на предпринимательские цели, включая выплату зарплаты, оплату ранее полученных кредитов по программе 8,5% для МСБ и кредитов на поддержку и сохранение занятости, а также для пополнения оборотных средств.

При условии сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. При этом, если занятость сохранится на уровне 80%, государство субсидирует половину кредита. В том случае, если вышеуказанные условия не будут соблюдены, кредит необходимо погасить до 30 июня 2021 года. Максимальный объем кредита ограничен суммой 6 МРОТ на сотрудника.

Оформить заявку на кредит в ПСБ (ПАО) по сниженной ставке можно до 1 ноября текущего года — полностью онлайн, по трем документам.

Во время режима самоизоляции открыть расчетный счет для получения кредита предприниматели и юридические лица могут дистанционно — без личной идентификации в отделении банка. Для открытия счета можно оставить заявку здесь:

Заявка на открытие счета

ИНН:



Наименование организации:



ФИО контактного лица клиента:



Контактный номер клиента:



E-mail клиента:



Регион и город:



Комментарий (максимальная длина 250 символов):



Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта



ПАО «Промсвязьбанк», Юр. адрес: 109052, город Москва, Смирновская улица, 10-22 ОГРН 1027739019142