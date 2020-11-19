В Новосибирской области растут продажи подержанных машин в возрасте до 3 лет

Продажи подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет в Новосибирской области выросли по итогам III квартала 2020 года на 70% по сравнению с предыдущим кварталом и на 71% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Авито Авто.

— Это соответствует общефедеральному тренду: по России в целом автомобили в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке покупали на 63% чаще, чем во II квартале и на 19% чаще, чем год назад, — констатируют эксперты. — Столь заметный рост спроса на эту группу автомобилей отчасти объясняется дефицитом новых машин в автосалонах.

Отмечается, что автомобили в возрасте до 3 лет стоят на вторичном авторынке заметно дороже, чем транспортные средства с более долгим сроком эксплуатации. Средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет, по данным Авито Авто, составила в III квартале 2020 года 799 000 рублей в то время, как в целом средняя цена автомобиля с пробегом в стране равнялась 300 000 рублей. В Новосибирской области средняя цена автомобиля с пробегом в возрасте до 3 лет в III квартале этого года составила 1 290 000 рублей.

— Автомобили в возрасте до 3 лет многие рассматривают как прямую альтернативу новым. В этом возрастном сегменте большинство автомобилей обладают современными характеристиками и небольшим пробегом. Логично, что на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах в 2020 году покупатели обратили повышенное внимание на этот сегмент вторичного авторынка, — комментирует Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

В Новосибирской области покупатели подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет в III квартале приобретали чаще всего продукцию бренда Toyota, на втором месте по востребованности – ВАЗ (LADA), на третьем – KIA. В пятерку лидеров по продажам в указанной возрастной группе также вошли бренды Lexus и Hyundai.

Если говорить о наиболее продаваемых моделях, первое место по востребованности в регионе в возрастной группе до 3 лет по итогам III квартала занимает Toyota Land Cruiser Prado со средней ценой 3 797 000 рублей. На второй строчке в рейтинге популярности – Toyota Camry (средняя цена – 1 999 000 рублей). Третья позиция досталась KIA Rio (средняя цена – 725 000 рублей), четвертая – Lexus RX (средняя цена – 3 738 000 рублей). Замыкает пятерку лидеров Hyundai Solaris со средней ценой 745 000 рублей.

Средняя стоимость автомобиля в возрасте до 3 лет в стране в III квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и составила 799 000 рублей.

Наиболее заметно средняя стоимость подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет выросла в Новосибирской области – рост составил 47%, и по итогам III квартала средняя цена такого автомобиля в регионе равнялась 1 290 000 рублей.

В числе регионов-лидеров по темпам роста средних цен также оказалась Иркутская область: здесь средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросла на 21% и по итогам III квартала составила 1 091 000 рублей.

На 21% за год увеличилась средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке столицы и Московской области, составив в III квартале 1 149 000 рублей.

Наименее значительный рост средних цен год к году зафиксирован в Самарской и Свердловской областях. В Самарской области средняя стоимость трехлетнего автомобиля по итогам III квартала составила 690 000 рублей (на 6% больше, чем в прошлом году), а в Свердловской области – 759 000 (на 8% больше, чем в прошлом году).

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