ГК «Стрижи» создает новый хоккейный бренд Новосибирска

Дополнить краткий бренд-лист новосибирского хоккея новым именем намерен один из крупнейших застройщиков города — ГК «Стрижи». Первоосновой этого кропотливого процесса будет детский хоккейный клуб — тезка компании и микрорайона. Планы эти абсолютно серьезны, ибо этот клуб теперь — спортивная сенсация в мире российского детского хоккея. Детская хоккейная команда «Стрижи» победила на хоккейном турнире «Прорыв-2020». «Прорыв» — очень интересная строчка российского хоккейного календаря. Это, так сказать, «ресурсное событие» в мире хоккея — на нем клубы присматривают себе потенциальных звезд. Точнее сказать, пока еще звездочек на вырост, хоккейных вундеркиндов. Победа в «Прорыве» — первый шаг на карьерный эскалатор, если, конечно, конкретного хоккейного Моцарта ничего от этих планов не отвлечет (что в 7-10 лет очень даже возможно).

По составу победителей этот турнир прежде числился столичным — за всю его историю в нем побеждали только московские хоккейные команды: «СКА», «Динамо» и т.д. Что, в общем-то, отражало реальность: в столице у детского хоккея ресурсов больше — и площадки, и хоккейные звезды доступны, так сказать, а-натюрэль — в режиме мастер-класса или очной встречи. И детские команды там в структурной и марочной связке с командами взрослыми и юниорскими — как этакие интегрированные «ясли» для взращивания смены. К победам москвичей на «Прорывах» и спортивное сообщество, и медиа настолько привыкли, что всем казалось — немосковских детей на пьедестале почета в принципе оказаться не может. Да, это слегка напоминало эгоцентричный мем «За МКАДом жизни нет». Оказалось, однако, что есть. Команда из Новосибирска полицентричность детского хоккея доказала как факт.

Примечательно, что дебют «Стрижей» был победно-вихревым: на турнир такого уровня команда поехала впервые. И буквально стала его сенсацией, поэтапно вырывая победы у команд с почтенной историей: у «Динамо», у «Салавата Юлаева», у «СКА». Три академии хоккея выставили свои команды на «Прорыв-2020». Между тем, команда «Стрижи» еще числится дворовой. Что отражает реальную биографию — родилась она именно как дворовая, и «колыбелью» ей служила хрестоматийная хоккейная коробка во дворе — коммунальный элемент, почти ушедший из предметной среды Новосибирска, но оберегаемый в микрорайоне Стрижи.

— В турнире участвуют лучшие детские хоккейные школы страны, и наши «стрижата» в этой жесткой конкурентной среде очень ярко себя показали, — сказал на пресс-конференции председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. — В полном смысле стали сенсацией турнира. Дерзкая команда из далекого Новосибирска, которая опрокидывает, казалось бы, вечное московское царствование на пьедестале почета — это, согласитесь, делает медиаповестку. И простых зрителей, и наблюдателей-профессионалов наши ребята очень впечатлили. Турнир они начали выигрывать буквально с первой же игры. Выиграли у двух команд «Динамо-Москва», у «СКА Стрельна», у «Салавата Юлаева», у владивостокского «Адмирала», у «Аванграда». Это культовые бренды для всех, кто понимает, что такое хоккей.

Хоккейный клуб «Стрижи» существует с 2017-го. Стартовый возраст приема в клуб — 3-4 года, а собственно матчевый опыт ребята начинают нарабатывать, становясь первоклассниками.

— Мы очень благодарны и тренерскому штабу, и нашим маленьким хоккеистам, и их родителям, — подчеркнул Илья Поляков. — В Стрижах отличное сообщество родителей — очень сплоченное, очень ответственное, ориентированное на творческое партнерство с детьми. Сначала, пять лет назад, мы восстановили хоккейную коробку рядом с молодежным культурным центром «Стрижи», сделали, так сказать, заявку на тему. Появились энтузиасты — такие как Андрей Лазарев — стали за этой коробкой ухаживать, на базе этой площадки клуб фактически и возник.

Андрей Лазарев, руководитель ХК «Стрижи», в свою очередь, отметил, что следующим этапом после «коробочного» стал этап системного развития, начавшийся в 2017-м.

— Сейчас к этому процессу подключились многие: и молодежный культурный центр, и школа №51, где проходят наши зальные тренировки, и родительское сообщество, — сказал Андрей Лазарев. — Это шестидневные тренировки. Это онлайн-тренировки в пору самоизоляции — для чего пришлось изобретать множество дидактических решений, буквально экспромтом. Все, чтобы за время закрытия ледовых полей (а сроки закрытия, как мы помним, были расплывчато-неопределенными) ребята не потеряли навыков, остались в тонусе. И это упорство в итоге сработало, выстрелило. Сейчас у ребят 8 ледовых тренировок в неделю, и мы полновесно соперничаем с командами спортивных школ. Хотя формально до сих пор и считаемся командой дворовой.

— Ледовый дворец «Стрижи Арена» будет построен рядом с одним из наших жилых комплексов — «Северной Короной», — сказал Илья Поляков. — Во вторых, в микрорайоне Стрижи будет крытая ледовая площадка с тентовой кровлей. Так что места для тренировок будет достаточно. Сейчас ледовые тренировки команды идут в «Роднике». А появление ледового дворца вообще будет настоящим прорывом. Этот объект уникален и в архитектурно-инженерном смысле. Проектируя его, мы объехали три десятка крупных российских городов, изучая самые лучшие планировочные решения по той части. И «Стрижи Арена» — это, по сути, концентрат передового архитектурного опыта. И клубное имя, когда оно будет запатентовано, этому комплексу будет очень к лицу.

По словам Андрея Лазарева, официальное оформление клубного статуса — дело ближайшего будущего. Тогда имя «Стрижи» станет, пожалуй, самым многогранным брендом Новосибирска. Это и топоним — название городского района, и имя группы компаний, и спортивный клуб, и название ледового дворца, который, в свою очередь станет для хоккеистов домашней площадкой.

Как подчеркнул Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи», сейчас определение «дворовая команда» нужно воспринимать условно-философски.

— Словосочетание «дворовая команда» многих коробит, — рассуждает Игорь Белокобыльский. — С ним связаны определенные клише. Мол, это все не всерьез. Но дело в том, что «Стрижи» — это уже фактически команда клубного уровня. Если можно так сказать, маленькие профи. Хороший, крепко сбитый, дерзкий коллектив со здоровыми амбициями. При этом мы понимаем и издержки профессионализации. Не секрет же, что сейчас большой спорт и этика — понятия довольно далекие друг от друга. Мы же, давая детям и их родителям векторы самореализации, хотим сохранить и духовную чистоту этого спорта — чтобы они подольше смотрели на хоккей теми же глазами, что и Бобров, Тарасов, Харламов. Спорту высших достижений сейчас не хватает чистоты эмоций. И мы хотим дать ребятам эту этическую прививку.

Уровень команды отметило и столичное спортивное сообщество. Экспертов удивило, что совсем, казалось бы, малыши (хоккеистам от 7 до 9 лет) показывают такое зрелое, осмысленное видение хоккея.

Как пояснил тренер команды Илья Цыпленков, взрослость игровой манеры состоит в том, что игроки чувствуют свои спортивные амплуа, верно распределяют роли в игре, точно взаимодействуют и умеют создать то, что именуется коллективным тактико-стратегическим разумом.

— В столь юном возрасте этот навык есть отнюдь не у всех команд, — подчеркнул Илья Поляков. — Даже питомцы хоккейных академий им нечасто владеют. Маленькие хоккеисты игру видят сугубо по-детски — бегут за шайбой, концентрируются только на своих действиях, не умеют осмыслить себя в коллективной динамической схеме. Это не изъян, это чисто возрастной феномен, детскость. А наши ребята его уже переросли. Чем всех на турнире и поразили.

Хоккейная команда «Стрижи» — это, можно сказать, удачный пример инверсивной клубной биографии. Обычно взрослые клубы создают себе одноименные «ясли», «питомники», когда заматереют, прославятся и наживут большой багаж побед. А «Стрижи» — это клуб, родившийся наоборот — с детского подразделения. В итоге он убедительно «порвал» детские команды с классическими биографиями. А взрослое подразделение будет формироваться естественным образом — по мере того, как будут подрастать маленькие хоккеисты. По большому счету развиваться этот клуб будет как второй макробренд новосибирского хоккея.

— Клубное имя мы будем патентовать, будем создавать собственную спортивную школу, — сказал Андрей Лазарев. — Фактически будем создавать в городе второй хоккейный бренд. Чтобы у детей Новосибирска было видение своей спортивной судьбы. В общем, нынешняя победа в «Прорыве-2020» — толчок не только к развитию спорта в микрорайоне Стрижи, но и во всем Новосибирске.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Стрижи»