В Новосибирской области разрешат заполнять стадионы на 50%

Новосибирская область готовится к новому комплексу мер по снятию ограничений, действующих в связи с коронавирусом: планируется разрешить гастрольную деятельность в сфере культуры, заполняемость стадионов увеличить с 25 до 50%, возобновить работу учреждений молодежной политики, гостиниц и соляриев. Действие режима повышенной готовности при этом планируется продлить еще на месяц, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Ситуация, связанная с коронавирусом, в Новосибирской области в настоящее время стабильная, не отмечается роста заболеваемости, напротив, фиксируется позитивная динамика по числу выздоровевших. При условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований мы считаем возможным реализовать дальнейшие меры по снятию ряда ограничений. Режим повышенной готовности в регионе при этом продолжит действовать, поскольку важно учитывать риски сезонного характера, связанные с распространением традиционных респираторных заболеваний. Соблюдение необходимых требований, прежде всего масочного режима и социального дистанцирования, является важным условием эффективной борьбы с коронавирусом. Профильным органам власти поручено усилить контроль за исполнением этих требований, — отметил губернатор Андрей Травников.

По итогам заседания координационного штаба заместителю губернатора Сергею Сёмке дано поручение о подготовке необходимых документов, в соответствии с которыми в Новосибирской области в ближайшее время будет снят ряд ограничений, связанных с коронавирусом: речь идет о разрешении гастрольной деятельности в сфере культуры, увеличении заполняемости стадионов с 25 до 50%, возобновлении работы учреждений молодежной политики, гостиниц и соляриев. Необходимые документы будут вынесены на рассмотрение правительства Новосибирской области в понедельник 28 сентября.

Также профильным министерствам даны поручения об усилении контрольных мер в подведомственных отраслях за соблюдением действующих ограничений: масочного режима, мер социального дистанцирования и других требований санитарно-эпидемиологической безопасности – соответствующие проверки будут проводиться в сферах культуры, спорта, транспорта, торговли и общественного питания.

Поэтапное снятие ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории региона проводится в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учетом региональной эпидемиологической обстановки. Так, в Новосибирской области с 11 апреля работает практически вся сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и т.д. С 11 июня полностью возобновили работу розничные рынки. С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров с отдельным уличным входом и с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров. С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом вне зависимости от их торговой площади. С 13 июля возобновлена работа всех объектов торговли непродовольственными товарами, с 11 августа – работа бань и саун, с 12 сентября – работа театров, кинотеатров и концертных организаций, с 16 сентября – работа аквапарков и проведение научных конференций и симпозиумов.

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