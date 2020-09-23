Делимобиль начинает работать с региональными автошколами

Делимобиль первым в России в партнерстве с автошколами в регионах присутствия теперь будет обучать абитуриентов пользоваться каршерингом, сообщили в пресс-службе компании. Сотрудничество с автошколами начнется с серии учебных материалов, включая видео-ролики. Сейчас в Делимобиле разрабатывают специальную introduction-программу, обсуждают совместное проведение серии лекций и мастер-классов для абитуриентов автошкол и клиентов компании.

— Делимобиль первым в России запустил образовательную интеграцию с автошколами, и для нас это особенно важно, так мы имеем самую широкую географию присутствия в России. Так мы обеспечим для наибольшей аудитории каршеринга бесстрессовый процесс перехода за руль после сдачи экзаменов – это в целом будет влиять на снижение аварийности начинающих водителей – так как они более уверенно будут чувствовать себя на дороге, — рассказали в компании.

Сейчас дополнительно прорабатывается вопрос с автошколами о том, чтобы они также смогли интегрировать свои обучающие программы в рамках адаптации и повышения культуры вождения уже существующих водителей Делимобиля. Основная задача таких программ — помочь действующим клиентам компании совершенствовать cвои навыки вождения в случае форс-мажорных ситуаций, погодных условий и также напомнить им о правилах дорожного движения и важности концентрации внимания за рулем. В дальнейшем будет рассмотрено прохождение специальных тестов и экзаменов для новичков для того, чтобы улучшить скоринг таких клиентов на входе и скорректировать им тариф.

С 18 августа 2020 года Делимобиль открыл в тестовом режиме возможность пользоваться сервисом для водителей от 18 лет и без стажа вождения в регионах и совсем недавно — для водителей с 26 лет без стажа в Москве. Результаты теста показал себя даже лучше ожиданий. Статистика аварийности по новым водителям незначительная. Это подтверждает убеждение, что водители-выпускники автошкол руководствуются свежеприобретенными знаниями и лучше понимают ответственность за свою манеру вождения на дорогах. C момента снятия ограничений по стажу и возрасту в регионах мы получили более 40 тысяч новых пользователей и более 80 тыс. поездок, из которых большая часть (70%) приходится на СПб, далее следуют Самара, Новосибирск и Екатеринбург. Средний чек таких поездок на 10% выше, чем у других сегментов аудитории. Еженедельно число поездок, совершенных новыми водителями, прирастает в среднем на 20%.

Сотрудничество с автошколами начнется с Нижнего Новгорода, Cамары, Тулы и Екатеринбурга. В скором времени будет запущено партнерство с автошколами Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Новосибирска.

Фото предоставлено пресс-службой компании