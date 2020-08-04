В июне 2020 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) в России вырос на 2,2% по сравнению с маем и составил 8,0 тыс. руб. (в мае 2020 года – 7,83 тыс. руб.). При этом в «карантинном» апреле данный показатель снижался по сравнению с мартом на 3,0% и демонстрировал минимальное значение за прошедший год. К таким выводам пришли эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне 2020 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (10,1 тыс. руб.), Ростовской области (9,5 тыс. руб.), Ставропольском крае (9,0 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (8,9 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (8,7 тыс. руб.) и Московской области (8,7 тыс. руб.). В то же время самый маленький средний размер микрозайма в топ-30 регионов по объему выданных займов был отмечен в Кемеровской области (6,0 тыс. руб.), Удмуртской Республике (6,8 тыс. руб.), а также в Пермском (7,0 тыс. руб.), Алтайском (7,1 тыс. руб.) и Приморском (7,1 тыс. руб.) краях.

При этом в большинстве регионов страны был отмечен рост среднего чека микрозайма, а самую высокую его динамику в июне по сравнению с маем (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали республики Татарстан (+7,0%) и Башкортостан (+6,3%), Ханты-Мансийский АО (+4,7%), а также Красноярский край (+4,1%) и Московская область (+3,6%). В свою очередь в ряде регионов средний размер займа «до зарплаты» в июне по сравнению с маем снизился, в том числе, в Воронежской (-2,9%), Архангельской (-2,4%) и Вологодской (-1,8%) областях, а также в Москве (-0,7%) и Белгородской области (-0,6%).

В Новосибирской области средний размер микрозайма в июне составил почти 8,6 тысяч рублей, что на 1,7% больше по сравнению с маем текущего года.

— Некоторое снижение среднего чека микрозайма в «карантинный» период было связано, прежде всего, со стремлением граждан сокращать свою долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности, — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Иными словами, в апреле-мае граждане старались ограничивать собственное потребление и более осторожно относиться к принятию не себя новых долговых обязательств. По мере снятия жестких «карантинных» мероприятий, ситуация в сегменте микрозаймов постепенно начала восстанавливаться. Как следствие, средний чек займа «до зарплаты» демонстрирует постепенное возвращение к значениям начала года.

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