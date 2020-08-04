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Выборы 2020

Начало кампании — пострадавшие штабы и кубы кандидатов

В Новосибирской области стартовала агиткампания кандидатов в депутаты заксобрания и горсовета Новосибирска. С чего она началась?
  • 04/08/2020, 18:08
Автор: Евгения Серёгина
выборы
«В МВД, видимо, не знают, что агитация за зарегистрированных кандидатов разрешена».

Не все дошли до финиша

Среди многообразия политических партий, заявивших о намерении принять участие в выборах, этой возможностью воспользуются не все. В частности, до финиша не дошли «Партия прямой демократии», «Коммунисты России». Первые, как следует из документов избиркома, явно не дотянули со сбором необходимых для регистрации подписей избирателей.

 Количество достоверных подписей составило 10578, что является недостаточным для регистрации областного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Партия прямой демократии»,  говорится в постановлении №54/411-6.

Что касается «коммунистов», то они «не дотянули» еще на стадии подачи в избирком документов на регистрацию.

 В избирательную комиссию Новосибирской области не были представлены документы для регистрации областного списка кандидатов,  следует из постановления №54/416-6.

Также отметки об отказе в регистрации стоят напротив отдельных кандидатов-одномандатников от «Новых людей», «За правду» и самовыдвиженцев — пенсионера Андрея Елина (округ №38, Центральный, Железнодорожный районы), преподавателя политехнического колледжа Алексея Пуговкина (№35, Первомайский) и директора ООО «Развитие» Алексея Шачнева (№31, Ленинский). Также список кандидатов покинул «родинец»  пенсионер Юрий Полежаев.

Статус кандидатов утратили пятеро «Новых людей»: руководитель службы информационных технологий ООО «Учет» Евгений Волосатов (№30, Ленинский), предприниматель Александр Каменский (№7, Новосибирский), временно неработающий Артем Кондрахин (№35, Первомайский) и руководитель направления развития продаж ООО «Завод светодиодной продукции» Максим Товолошкин (№19, Дзержинский). Также статус утратили и двое самовыдвиженцев — президент «Объединения русско-азербайджанской молодежи» Тофиг Гусейнов (№2, Усть-Таркский, Татарский, Чистоозерный) и временно безработный Алексей Поляков (№22, Заельцовский). Напомним, что экс-кандидат выбыл с дистанции после того, как официально заявил в СМИ, что его наняли представители штаба кандидата от КПРФ Андрея Жирнова в качестве спойлера другого кандидата-самовыдвиженца  председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова.

Кого не досчитался город

Наибольшая категория кандидатов в горсовет Новосибирска, заявивших о желании участвовать в выборах, но в итоге получившие отказ в регистрации,  самовыдвиженцы. По данным избиркома, данная категория «отказников» отметилась на большинстве избирательных округов в разных районах Новосибирска, и их количество насчитывает несколько десятков человек. Около десяти самовыдвиженцев сняли свои кандидатуры на основании личных заявлений.

Вторая по численности категория «отказников»  партия «Новые люди», кандидаты которой сошли с дистанции фактически на всех избирательных округах в городе.

«Бронзу» по количеству недопущенных на выборы получила «Партия роста», шестнадцати выдвиженцам которой отказано в регистрации. Десять «черных меток» от избирательной комиссии получила партия «За правду», девять — «Коммунисты России».

По два «отказника» у «Родины» и «Справедливой России». Что касается «справороссов», то одна из кандидатов, сошедших с дистанции, — домохозяйка Юлия Куменко (округ №25, Ленинский район). В настоящее время на округе зарегистрированы технический директор ООО «Сфера 2000» Антон Картавин (самовыдвижение, представляет коалицию «Новосибирск 2020»), администратор ИП Чубарук Дмитрий Зайцев (ЛДПР), гендиректор ООО «Сибирь», депутат горсовета Сергей Моисеев («Единая Россия»).

Еще один «справоросс»-«отказник» на округе №12 в Заельцовском районе  домохозяин Давит Агинян. Примечательно, что на территории округа не зарегистрирована и представитель «Единой России»  помощник депутата горсовета Лариса Сухарева. В настоящее время на округе представлены директор по строительству ООО «Альянс» Степан Сафонкин (самовыдвижение), юрист ООО «СМК-недвижимость» Егор Францев (самовыдвижение), работник ИП Циплинин Юрий Зимин (самовыдвижение), спортсмен Михаил Алоян (самовыдвижение), менеджер ООО «Линия-НСК» Александр Щепетнев (ЛДПР), директор МКУ «Городской фонтан», депутат горсовета Валерий Науменко (КПРФ).

Из «родинцев» с дистанции сошел пенсионер Андрей Кириллов (округ №45, Советский). Сейчас на территории округа зарегистрированы директор фонда «Городские инициативы», депутат горсовета Наталья Пинус (самовыдвижение), директор АНО «Интеграл 2:0» Анастасия Близнюк (самовыдвижение), замначальника отдела эксплуатации СО РАН Глеб Максимов («Справедливая Россия»), редактор сайта «Родные берега» Ерлан Байжанов (КПРФ), методист городского центра культуры и досуга Юлия Горелова (ЛДПР) и гендиректор АО «Город в городе» Александр Колесников («Единая Россия»).

Вторым «родинцем», которому избирком отказал в регистрации, стал кандидат по округу №48 в Советском районе, специалист управляющей компании «Правый берег» Роман Котик. В настоящее время кандидатами округа числятся домохозяин Михаил Шароглазов (самовыдвижение, коалиция), директор спортивной школы единоборств, депутат горсовета Юрий Фоломкин («Единая Россия»), студент Максим Иванов (ЛДПР), менеджер ООО «ТаГо» Евгения Байкалова («Справедливая Россия») и начальник производства и сбыта продукции ООО НПЦ «Вектор-Вита» Антон Бурмистров (КПРФ).

Отказано в регистрации одному кандидату у ЛДПР. Ее выборные списки покинул кандидат — пенсионер Анатолий Гаврилов покинул округ №26 в Ленинском районе. Сейчас на территории округа за мандат будут бороться пенсионер Игорь Гавриленко (самовыдвижение, Коалиция), преподаватель промышленно-энергетического колледжа Алексей Алексеев (самовыдвижение), директор общественной организации «Талант  инициатива  молодость» Дмитрий Русских («Справедливая Россия»), гендиректор ООО «Сибирь-Развитие», депутат горсовета Дмитрий Чернов («Единая Россия»).

Скандалы, интриги расследования

Напомним, что первая скандальная история текущей кампании была связана с применением технологии выдвижения кандидатов-спойлеров. Помимо уже упомянутой истории на выборах заксобрания на округе №22 в Заельцовском районе, в этом же районе спойлерами отметились и два горсоветовских округа. На округе №8 появился самовыдвиженец Иван Стрекалов, выдвинувшийся против кандидата от ЛДПР, помощника депутата Госдумы Василия Стрекалова и в настоящее время снявший свою кандидатуру. А на округе №10 «засветился» уже третий в районе Поляков  самовыдвиженец, работник структурного подразделения РЖД, которому в регистрации было впоследствии отказано.

Еще один спойлер на округе №42 в Первомайском районе зарегистрирован кандидатом. Речь идет о самовыдвиженце, экспедиторе ООО «Р-авто» Дмитрии Курочкине. На этом же округе в выборах участвует его однофамилец и тезка  кандидат от ЛДПР, помощник депутата заксобрания Дмитрий Курочкин. Как предполагали в областном отделении ЛДПР, спойлеров могли выставить в штабе кандидата от КПРФ. В то же время в Первомайском отделении КПРФ об истории со спойлерами не было ничего известно.

Ряд скандальных историй текущей выборной кампании касается кандидатов от оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020», а, точнее ее агитационных кубов, один из которых испортили неизвестные злоумышленники, а на другие периодически наведываются сотрудники правоохранительных органов. По мнению кандидатов, таким образом городские власти пытаются сорвать их встречи с избирателями.

 По мнению полицейских, кубы, которые поставили Александра Попова и Сергей Бойко, подвергали прохожих риску заражения и нарушали постановление губернатора о режиме повышенной готовности,  рассказывают в коалиции.  Но, видимо, в МВД не читали постановления, иначе бы знали, что агитация зарегистрированных кандидатов разрешена.

Еще один из коалиционных кандидатов — Даниил Маркелов — сообщает о подозрительных звонках, поступающих избирателям в Октябрьском районе со скрытого номера.

 Представляются «Отделом по проверке подписей администрации Октябрьского района» и спрашивают: «Вы оставляли подпись за выдвижение Маркелова?». Никакого отдела по проверке подписей не существует,  рассказывает кандидат.

Помимо несистемной, о противозаконных действиях сообщают и представители системной оппозиции. В частности, депутат заксобрания, руководитель Ленинского отделения КПРФ Роман Яковлев заявляет о нападении на избирательный штаб партии 3 августа. По словам Яковлева, неизвестные пытались силой изъять находящиеся там агитматериалы кандидатов от КПРФ, началась потасовка с членами штаба. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

 Даются объяснения в правоохранительных органах и снимаются побои,  рассказывает Роман Яковлев. — По поводу произошедшего готовится обращение в ГУВД Новосибирской области.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска состоятся 3 сентября. По информации избирательной комиссии Новосибирской области, на выборах заксобрания уже зарегистрированы кандидаты от таких партий, как КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия роста», «Новые люди», «Зеленые», «Родина», «За правду!», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Зарегистрированы более 700 партийных кандидатов и трое самовыдвиженцев.

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