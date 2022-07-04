В Новосибирской области телеканалы прервали вещание

Согласно опубликованным Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) данным, с 4 по 10 июля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Прервётся телесигнал не более чем на 30 часов. В Новосибирске с 8:00 до 17:00 либо с 10:00 до 16:00 отключат телеканалы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» и ГТРК «Новосибирск». В РТРС уточнили, что в областном центре отключение связано с покраской телебашни.

В селе Белое Карасукского района Новосибирской области эти каналы будут отключат с 6 по 8 июля с 10:00 до 16:00. В Черепаново отключение произойдёт с 10:00 до 16:00 в период с 4 по 6 июля.