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В Новосибирской области телеканалы прервали вещание

  • 04/07/2022, 18:00
Автор:
новости Новосибирской области
Отключение связано с профилактическими работами.

Согласно опубликованным Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) данным, с 4 по 10 июля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Прервётся телесигнал не более чем на 30 часов. В Новосибирске с 8:00 до 17:00 либо с 10:00 до 16:00 отключат телеканалы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» и ГТРК «Новосибирск». В РТРС уточнили, что в областном центре отключение связано с покраской телебашни.

В селе Белое Карасукского района Новосибирской области эти каналы будут отключат с 6 по 8 июля с 10:00 до 16:00. В Черепаново отключение произойдёт с 10:00 до 16:00 в период с 4 по 6 июля.

— Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий, — отмечается на сайте РТРС.

Фото: pixabay.com — AlexAntropov86

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : телерадиовеещание телеканал профилактика


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