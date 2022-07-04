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Австралия запретит импорт российского золота, американская MSD прекратила поставки вакцин в Россию

  • 04/07/2022, 17:55
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Австралия запретит импорт российского золота, американская MSD прекратила поставки вакцин в Россию
Новые санкции. Дайджест за 4 июля.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна запретит ввоз на австралийскую территорию российского золота, а также введет санкции еще против 16 граждан России, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Альбанезе, среди новых лиц в санкционном списке будут министры и бизнесмены. После этого общее число граждан РФ, оказавшихся под санкциями в Австралии, достигнет 843, отмечает агентство.

Премьер-министр Австралии напомнил, что страна предоставит Украине еще 20 бронированных военных автомобилей Bushmaster и 14 бронетранспортеров.

Американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями, однако сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Так, соответствующее уведомление получил, в частности, пермский Центр иммунологии и вакцинации. Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, также подтвердившая эту информацию, пояснила, что по закону MSD сможет прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава о таких планах.

В MSD изданию заявили, что «прилагают все усилия» для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в России отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.

Фото: pixabay.com — jorono

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


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