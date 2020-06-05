В Новосибирской области участились случаи мошенничества с использованием банковских карт

В последнее время участились хищения с банковских карт граждан, которые, несмотря на рекомендации кредитных организаций (банков), проявляют излишнюю доверчивость и сообщают неизвестным лицам информацию, позволяющую распоряжаться денежными средствами без ведома их владельцев, сообщили в прокуратуре Новосибирской области

Мошенники звонят незнакомым людям, представляются работниками служб безопасности различных банков, и сообщают, что выявили сомнительные финансовые операции, для подтверждения которых или для их отмены владельцы карт должны срочно сообщить сведения об остатках денежных средств на счетах, пин-коды, и другие конфиденциальные сведения.

Для большей убедительности и создания у клиентов банков уверенности в их телефонных разговорах с реальными работниками служб безопасности злоумышленники идут на уловки.

— Например, они воспроизводят во время телефонных разговоров заранее подготовленные аудиозаписи используемых в офисах банков голосовых уведомлений о состоянии электронных очередей и других уведомлений по громкой связи. В телефоне могут быть слышны едва различимые якобы деловые разговоры других операторов, и т.д., — отмечают в прокуратуре.

Отмечается, что большинство граждан знают об этом, далеко не новом способе мошенничества, и не впадают в панику. Они изучают историю своих банковских операций в мобильных приложениях, звонят на официальные «горячие линии» кредитных организаций, либо идут в ближайшие отделения банков, от работников которых получают объективную информацию о текущем состоянии своих счетов.

Однако, как показывает практика, отдельные граждане по-прежнему ведут себя легкомысленно, беспричинно доверяют звонившим, которыми могут быть кто угодно, и сообщают им сведения, наличие которых и позволяет совершать хищения.

— К примеру, только за одни сутки – 03 июня 2020 года на территории г. Новосибирска таким способом похищены денежные средства 8 граждан на сумму свыше 760 тыс. рублей. Двое из пострадавших не досчитались на своих счетах 200 и 280 тыс. рублей. Днём ранее, 02 июня с.г. в Новосибирске совершено 4 таких хищения на сумму 645 тыс. рублей, — констатируют в прокуратуре.

Подчеркивается, что вины работников банков в произошедшем нет. Сведения, которые позволили совершить хищения, предоставили сами владельцы средств.

— Раскрыть такие преступления и отыскать похищенное очень сложно. Мошенники соблюдают меры конспирации, используют не зарегистрированные на них средства мобильной связи, шифровальные устройства, меняют телефоны, компьютеры и сим-карты. Довольно часто злоумышленники звонят из других регионов, куда и перечисляются похищенные деньги, — отмечают в ведомстве.

Избежать таких преступлений можно только тогда, когда граждане станут ответственнее подходить к сохранности своих сбережений.

Фото: pixabay.com, автор- AKuptsova