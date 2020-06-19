В Новосибирской области упрощен порядок получения льгот по имущественным налогам

Налоговые органы Новосибирской области приступили к расчету сумм имущественных налогов за 2019 год, подлежащих уплате налогоплательщиками — физическими лицами, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области. В текущем году срок, когда физические лица могут без пени уплатить исчисленные им суммы имущественных налогов за 2019 год на основании полученных налоговых уведомлений, истекает 1 декабря.

— Начиная с налогового периода 2018 года, процедура взаимодействия налогоплательщиков — физических лиц с налоговыми органами в части предоставления льгот по имущественным налогам упрощена. Теперь наряду с заявительным порядком предоставления налоговых льгот применяется ещё и «проактивный формат», то есть без получения от налогоплательщика соответствующего заявления, на основании имеющихся у налогового органа сведений, — напомнили в ведомстве.

Отмечается, что данная норма распространяется: на пенсионеров; на лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года (предпенсионеров); на инвалидов; на лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; на владельцев хозяйственных строений или сооружений, площадью не более 50 квадратных метров.

— Законодательством определено, что в налоговые органы сведения о пенсионерах, предпенсионерах и инвалидах представляет Пенсионный фонд России; о многодетных гражданах – органы социальной защиты населения; о хозяйственных постройках – Росреестр, — уточнили в УФНС.

Таким образом, если налоговые органы располагают необходимыми сведениями, то льгота автоматически учитывается при исчислении сумм налогов за соответствующий налоговый период. В противном случае от налогоплательщика требуется заявление о предоставлении налоговой льготы по установленной форме.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области