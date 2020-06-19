В промкластер «Системы накопления энергии» войдут не менее 20 новосибирских предприятий

В Новосибирской области будет создан промышленный кластер «Системы накопления энергии», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. В него войдут ООО «Системы накопления энергии», ООО «Лиотех», АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», НГТУ и другие организации. В результате в создаваемом кластере может быть задействовано не менее двадцати новосибирских предприятий.

Отмечается, что основным конкурентным преимуществом нового промышленного кластера станет создание комплекса оборудования, позволяющего накапливать электрическую энергию в период ее избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды дефицита. Накопители большой мощности пока не производятся в России, их делает всего несколько производителей в мире. Предполагается, что российская разработка окажется существенно дешевле, чем у зарубежных конкурентов. Накопитель не только обеспечит бесперебойное питание на случай аварий, но и решит целый ряд важных проблем в энергетике.

В минэкономразвития подчеркнули, что производственная кооперация позволит участникам промышленного кластера снизить издержки на производство конечного продукта, быстро реагировать на изменение требований рынка, создавать новые конкурентные продукты, развивать центр технических компетенций и испытательные площадки для повышения качества продукции, а также консолидировать профессиональные компетенции и сформировать общую маркетинговую стратегию для выхода на международные рынки.

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