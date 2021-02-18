В Новосибирской области установлен прожиточный минимум на 2021 год

В Новосибирской области установлен прожиточный минимум за III квартал 2020 года. Согласно постановлению губернатора области Андрея Травникова, он составил 12 284 рубля, сообщили в Новосибирскстате.
По основным социально-демографическим группам населения прожиточный минимум составил: для трудоспособного населения – 13 054 руб, пенсионеров – 10 378 руб, детей – 12 729 рублей.
Напомним, с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.
Фото: pixabay.com, автор- Paolinio
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