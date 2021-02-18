Работодатели Новосибирска урезали компенсационные пакеты

Работодатели урезали компенсационные пакеты. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В целом по России, за время пандемии корпоративные мероприятия уступили первое место обучению (53 и 49% соответственно три года назад). Компенсационные пакеты по сравнению с 2018 годом похудели: практически все виды льгот персоналу стали предоставлять реже, однако компаниям удалось сохранить программы обучения (49% три года назад и 47% сегодня).

Компенсационные пакеты компаний крупного бизнеса больше по сравнению с пакетами средних и малых предприятий: каждая вторая компания со штатной численностью от 1000 человек предоставляет сотрудникам возможность обучения, корпоративные мероприятия и подарки к праздникам, 4 из 10 — ДМС.

Среди компаний различных сфер деятельности наиболее привлекательные и объемные компенсационные пакеты — у банков и IT-компаний. Компенсационные пакеты финансовых организаций чаще всего включают обучение персонала (64%). Закономерно, что компенсацию затрат на мобильную связь чаще всего предоставляют компании сферы информационных технологий и телекома (50%), они же чаще всех дарят персоналу несколько дополнительных дней отпуска (18%). Возможность покупать продукцию со скидкой чаще всего имеют сотрудники торговых компаний (51%), доставку служебным транспортом и компенсацию за проезд общественным транспортом чаще практикуют строительные организации (26 и 15% соответственно).

Компании Казани лидируют по готовности обучать персонал (53%). Каждый второй работодатель столицы Татарстана включил в компенсационный пакет корпоративные мероприятия. Столь же часто корпоративы включают в компенсационные пакеты компании из Новосибирска (также 50%). В Екатеринбурге каждый пятый работодатель предоставляет персоналу компенсацию на питание. Практически столь же часто кормят сотрудников за свой счет и компании Санкт-Петербурга (19%). В Москве значительно реже, чем в других мегаполисах, включают в компенсационные пакеты корпоративные мероприятия (36%): сказываются последствия коронавирусных ограничений.

Топ-5 наиболее популярных составляющих компенсационных пакетов в Новосибирске:

обучение за счет компании (36%),

корпоративные мероприятия (50%),

подарки к праздничным датам (26%),

оплата мобильной связи (26%) и возможность приобретения продукции компании по льготным ценам (22%).

Опрос проводился во всех округах РФ с 18 января по 9 февраля 2021 года. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1000 респондентов