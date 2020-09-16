В Новосибирской области установлено 32 зоны затопления и подтопления

Затопление и подтопление является одной из форм негативного воздействия вод на территории и объекты и может привести к значительному ущербу и порче имущества, сообщили в пресс-службе управления Росреестра Новосибирской области. Затопление территории происходит из-за разлива рек, озер, выпадения осадков, а подтопление – за счет поднятия из-под земли грунтовых вод.

— Учет зон затопления и подтопления территорий очень важен, как для предупреждения чрезвычайных ситуаций, так и для планирования нового строительства или реконструкции объектов. Зоны затопления и подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о них в ЕГРН, — говорит заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Зайцева.

На сегодняшний день в Новосибирской области установлены границы 17 зон затопления и 15 зон подтопления, решение об установлении таких зон принято Верхне-Обским Бассейновым Водным Управлением. Сведения обо всех этих зонах внесены в ЕГРН – зоны затопления и подтопления территорий, прилегающие к рекам Обь и Иня в границах г. Новосибирск, к реке Иня в границах г. Тогучин, к реке Бердь в границах г. Искитим и р.п. Маслянино, к реке Каргат в границах г. Каргат и с. Верх-Каргат, к реке Омь в границах г. Куйбышев, с. Чумаково, с. Ушково, к реке Тара в границах с. Кыштовка, к реке Бакса в границах с. Пихтовка, к реке Тартас в границах с. Северное, к реке Карасук в границах с. Кочки, с. Решеты, с. Красная Сибирь, с. Черновка.

Отмечается, что с момента установления зон затопления и подтопления для земельных участков, частично или полностью вошедших в границы данных зон, накладываются определенные ограничения. В границах таких зон запрещается размещать новые населенные пункты и строить объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты; использовать сточные воды в целях регулирования плодородия почв; размещать кладбища, скотомогильники, объекты размещения отходов различного производства и потребления; осуществлять авиационные меры по борьбе с вредными организмами.

Таким образом, для строительства домов и реконструкции уже имеющихся необходимо обеспечить их инженерную защиту, препятствующую затоплению и подтоплению таких домов. Приобретая земельный участок, люди должны оценивать и осознавать риски, что их дом или постройки могут быть затоплены.

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