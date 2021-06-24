В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

Инициатором проекта ГЧП в отношении финансирования, проектирования, строительства и технического обслуживания объекта здравоохранения в Новосибирской области (инфекционной больницы) выступает ООО «Проекты развития 2». Предполагается заключить соглашения для привлечения внебюджетных источников финансирования проектирования, создания и технического обслуживания объекта на земельном участке в посёлке Садовый Новосибирского района. Ориентировочная общая площадь – более 35 тысяч кв. метров. Оператором по целевой эксплуатации объекта станет ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница №1». Оператором по техническому обслуживанию – частный партнер.

Инициатор второго проекта ГЧП при проектировании, строительстве, финансировании и техническом обслуживании поликлиники в Советском районе Новосибирска – ООО «Сибирский медицинский проект». Минздрав региона и городская больница №3 подготовили и утвердили проект задания на проектирование.

Площадь объекта– не менее 10 553 кв. метров. Мощность – 700 посещений в смену. Это будет взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация. Оператором по целевой эксплуатации станет городская больница № 3.