Через неделю вступят в действие новые пошлины на экспорт древесины

Эксперты СТУ сообщили об основных положениях постановления Правительства РФ от 15 мая 2021 года № 737, а также уделили особое внимание требованиям к заполнению деклараций на товары и особенностям заявления сведений о таможенной стоимости товара. Экспортные пошлины вводятся на материалы, полученные распиловкой или продольным расщеплением, не шлифованные и не обработанные строганием, а также влажностью более 22%.

— С 1 июля по 31 декабря 2021 года ставка вывозной таможенной пошлины в отношении хвойных пород и дуба составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м, — говорится в сообщении.