В Новосибирской области утверждены мероприятия по поддержке экономики региона

Губернатор Новосибирской области утвердил перечень антикризисных мероприятий по финансированию первоочередных расходов, направленных на поддержку экономики в условиях преодоления последствий эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории Новосибирской области, предусмотренных на 2020 год Законом Новосибирской области от 25.12.2019 № 454-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

— Министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области (Голубенко В.Ю.) организовать финансовое обеспечение мероприятий Перечня, в том числе путем привлечения в областной бюджет Новосибирской области в 2020 году заемных средств в форме кредитов от кредитных организаций в объеме, достаточном для реализации мероприятий Перечня, а также осуществления иных расходов, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Новосибирской области, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и на иные цели, определенные правительством Новосибирской области, — говорится в постановлении.

Согласно приложения к постановлению предполагается направить на поддержку предпринимательства (70 млн рублей), промышленности (54,1 млн рублей), торговли (почти 41 млн рублей), поддержку инвестиционной деятельности (100,4 млн рублей рублей), поддержку предприятий реального сектора в сфере строительства (311,7 млн рублей рублей), поддержку транспортной отрасли (1, 1 млрд рублей), ЖКХ (529,8 млн рублей рублей), поддержку предприятий реального сектора экономики в сфере сельского хозяйства (1,3 млрд рублей), поддержку в сфере занятости (484,2 млн рублей), поддержку образования (790,3 млн рублей), физическую культуру и спорт (288,5 млн рублей), поддержку в сфере культуры (1,3 млрд рублей), а также поддержку в сфере СМИ (15,8 млн рублей).

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