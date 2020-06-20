Как персональный кредитный рейтинг влияет на принятие решений о кредитах на сумму от 30 тыс. рублей?

По итогам 2019 года доля одобренных кредитных заявок по сравнению с 2018 годом снизилась в целом с 41% до 37%, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В наибольшей степени выросло количество отказов по автокредитам, где доля одобренных заявок упала с 51% до 44% (на 7 процентных пунктов). В секторе потребительских кредитов и ипотеке падение составило 5 п.п. (соответственно с 39% до 34% и с 71% до 66%). Как показывают данные НБКИ на основе более 400 млн записей кредитных историй, рост отказов по кредитным заявкам происходит в основном в сегменте необеспеченных кредитов за счет заемщиков с низким значением Персонального кредитного рейтинга.
Отмечается, что наибольшие шансы на получение кредита в 2019 году имели заемщики с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР), рассчитываемым НБКИ в диапазоне от 300 до 850 баллов.
— Для заемщиков со значением ПКР более 800 баллов процент одобрения составил в 2019г 62%, для заемщиков с ПКР от 751 до 800 баллов – 55%. Для заемщиков с более низкими значениями ПКР шансы на одобрение кредита составили менее 50%. Для обладателей рейтингов со значением менее 500 баллов доля одобряемых заявок составила менее 20%, — рассказали в НБКИ.
Специалисты уточнили, что среднее значение ПКР в 2019г. для российских заемщиков составило 645 баллов, медианное значение – 677 баллов. При этом самая многочисленная группа заемщиков (37%) имеет рейтинг в диапазонах 651-750 баллов, а рейтинг более 500 баллов имеют 83% заемщиков.
В зависимости от размера запрашиваемого кредита влияние Персонального кредитного рейтинга на решение банка о кредитовании может быть более или менее ярко выраженным. Так, минимальную разницу доли одобрения заявок между наиболее низкой и наиболее высокой по значению ПКР группами заемщиков показали кредиты объемом до 30 тыс. рублей. Здесь даже для заемщиков с ПКР менее 350 баллов доля одобренных заявок составляет 16,1%, что всего в 3,6 раза меньше, чем процент одобренных заявок для наиболее надежной группы заемщиков с рейтингом более 800 баллов (57,3%).
В НБКИ отметили, что при выдаче более крупных займов банки демонстрируют большую степень избирательности. Так, при запросе кредитов от 30 тыс. до 100 тыс. рублей заемщики с минимальным ПКР получают одобрение только в 5,4% случаев, а коэффициент различия одобрения между крайними группами заемщиков составляет 11,7. Максимальный коэффициент различия долей одобрений – 39,3 — показан для кредитов в диапазоне 100-300 тыс. рублей (1,7% для наименее надежной и 66,2% для наиболее надежной групп заемщиков). У наиболее крупных розничных кредитов в сумме свыше 300 тыс. рублей доля одобрений выше, а разница между крайними группами заемщиков сравнительно меньше – 18,4 (3,9% и 71,4%). Это может быть связано связано с тем, что для этой категории ссуд большее значение при рассмотрении заявок имеет фактор подтвержденного дохода.
Таким образом, из приведенных данных можно сделать следующие выводы:
— После бурного роста беззалогового кредитования банки начали более требовательно подходить к заемщикам, снизив аппетит к риску и увеличив долю отказов. Это позволяет поддерживать качество портфеля на высоком уровне. В этих условиях мы можем порекомендовать заемщикам больше работать над повышением своего персонального кредитного рейтинга, аккуратно соблюдая сроки платежей по имеющимся кредитам, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Фото: pixabay.com, автор- Raten-Kauf
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