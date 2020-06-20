Как персональный кредитный рейтинг влияет на принятие решений о кредитах на сумму от 30 тыс. рублей?

По итогам 2019 года доля одобренных кредитных заявок по сравнению с 2018 годом снизилась в целом с 41% до 37%, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В наибольшей степени выросло количество отказов по автокредитам, где доля одобренных заявок упала с 51% до 44% (на 7 процентных пунктов). В секторе потребительских кредитов и ипотеке падение составило 5 п.п. (соответственно с 39% до 34% и с 71% до 66%). Как показывают данные НБКИ на основе более 400 млн записей кредитных историй, рост отказов по кредитным заявкам происходит в основном в сегменте необеспеченных кредитов за счет заемщиков с низким значением Персонального кредитного рейтинга.

Отмечается, что наибольшие шансы на получение кредита в 2019 году имели заемщики с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР), рассчитываемым НБКИ в диапазоне от 300 до 850 баллов.

— Для заемщиков со значением ПКР более 800 баллов процент одобрения составил в 2019г 62%, для заемщиков с ПКР от 751 до 800 баллов – 55%. Для заемщиков с более низкими значениями ПКР шансы на одобрение кредита составили менее 50%. Для обладателей рейтингов со значением менее 500 баллов доля одобряемых заявок составила менее 20%, — рассказали в НБКИ.

Специалисты уточнили, что среднее значение ПКР в 2019г. для российских заемщиков составило 645 баллов, медианное значение – 677 баллов. При этом самая многочисленная группа заемщиков (37%) имеет рейтинг в диапазонах 651-750 баллов, а рейтинг более 500 баллов имеют 83% заемщиков.

В зависимости от размера запрашиваемого кредита влияние Персонального кредитного рейтинга на решение банка о кредитовании может быть более или менее ярко выраженным. Так, минимальную разницу доли одобрения заявок между наиболее низкой и наиболее высокой по значению ПКР группами заемщиков показали кредиты объемом до 30 тыс. рублей. Здесь даже для заемщиков с ПКР менее 350 баллов доля одобренных заявок составляет 16,1%, что всего в 3,6 раза меньше, чем процент одобренных заявок для наиболее надежной группы заемщиков с рейтингом более 800 баллов (57,3%).

В НБКИ отметили, что при выдаче более крупных займов банки демонстрируют большую степень избирательности. Так, при запросе кредитов от 30 тыс. до 100 тыс. рублей заемщики с минимальным ПКР получают одобрение только в 5,4% случаев, а коэффициент различия одобрения между крайними группами заемщиков составляет 11,7. Максимальный коэффициент различия долей одобрений – 39,3 — показан для кредитов в диапазоне 100-300 тыс. рублей (1,7% для наименее надежной и 66,2% для наиболее надежной групп заемщиков). У наиболее крупных розничных кредитов в сумме свыше 300 тыс. рублей доля одобрений выше, а разница между крайними группами заемщиков сравнительно меньше – 18,4 (3,9% и 71,4%). Это может быть связано связано с тем, что для этой категории ссуд большее значение при рассмотрении заявок имеет фактор подтвержденного дохода.

Таким образом, из приведенных данных можно сделать следующие выводы:

Заемщики с высоким значением ПКР имеют больше шансов на одобрение кредитов, чем обладатели низкого рейтинга

Чем больше сумма запрашиваемого кредита, тем большее значение имеет высокий рейтинг

При рассмотрении заявок на крупные необеспеченные кредиты, а также займы на небольшие суммы влияние рейтинга снижается

— После бурного роста беззалогового кредитования банки начали более требовательно подходить к заемщикам, снизив аппетит к риску и увеличив долю отказов. Это позволяет поддерживать качество портфеля на высоком уровне. В этих условиях мы можем порекомендовать заемщикам больше работать над повышением своего персонального кредитного рейтинга, аккуратно соблюдая сроки платежей по имеющимся кредитам, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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