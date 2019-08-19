В Новосибирской области увеличен налоговый лимит для инвесторов

В Новосибирской области до 5 млрд рублей увеличен ежегодный лимит налоговых льгот, а также усилен ряд иных мер господдержки инвесторов, усовершенствованы документы стратегического планирования региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как прокомментировал и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, изменения направлены на совершенствование работы с инвесторами, которые делают существенный вклад в экономику области. Только за 2018 год налоговая отдача крупнейших инвесторов Новосибирской области в бюджет региона по проектам, получившим право на поддержку, составила около 1,6 млрд рублей. Таким образом, один рубль оказанной государственной поддержки инвестиционной деятельности, принес в прошлом году более 3 рублей налогов в бюджет региона.

— Согласно предлагаемым изменениям, расширяется перечень мер господдержки инвестиционной деятельности, увеличивается ежегодный лимит налоговых льгот инвесторам с 850 млн рублей до 5 млрд рублей – это изменение вошло в инвестиционную стратегию Новосибирской области, — подчеркнул Лев Решетников. — Кроме того, для инвесторов упрощается процедура предоставления земельных участков на площадке ТОСЭР «Горный», которая определена одним из перспективных направлений инвестиционной деятельности, усовершенствован механизм работы комиссии по инвестиционным проектам региона. Все эти меры направлены на привлечение дополнительных инвестиций в регион и дальнейшее развитие экономики региона.

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