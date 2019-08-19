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Более 72 тонн растительной продукции вернули в Казахстан и Кыргызстан

Все партии товара следовали автомобильным транспортом для реализации на рынках городов Сибирского федерального округа.
  • 19/08/2019, 17:57
Более 72 тонн растительной продукции вернули в Казахстан и Кыргызстан

72,47 тонны подкарантинной продукции задержали инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» за период с 12 по 18 августа. 7 партий продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории республик Казахстан и Кыргызстан для реализации на рынках городов Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В частности, 40 тонн казахстанского репчатого лука перевозились без маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере; 12 тонн сушеных абрикосов таджикистанского происхождения и 300 кг турецких орехов фисташек перевозились с несоответствием информации на маркировках и сведений в фитосанитарном сертификате;  120 кг китайских орехов пекан и макадамия и 50 кг казахстанского свежего чеснока следовали без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих фитосанитарную безопасность продукции; 18 тонн свежего перца и 2 тонны свежих баклажанов происхождением из Республики Казахстан перевозились в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата  в связи с наличием в нем неавторизованных исправлений.

Отмечается, что в соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей вышеуказанной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан.

Фото: pixabay.com, автор- Couleur

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