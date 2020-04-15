В Новосибирской области увеличен промышленный вылов рыбы

Почти 1,2 тыс. тонн сазана, карася, окуня и других видов рыбы выловлено рыбохозяйственными организациями Новосибирской области за первый квартал 2020 года – это почти на 4% больше, чем в прошлом году. Больше всего рыбы добыто в озерах Сартлан и Чаны, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Сейчас, в период, когда внешняя и межрегиональная торговля затруднены из-за принимаемых повсеместно мер противодействия распространению коронавируса, для нас особенно актуально обеспечивать жителей области свежей рыбой, выловленной в водоемах внутри региона, — отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Рыбохозяйственные организации области не снизили, а нарастили объемы производства. За первый квартал 2020 года выловлено почти 1170 тонн рыбы, это на 44 тонны (около 4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что значительная часть улова получена на озере Чаны – около 839 тонн, и озере Сартлан – 189 тонн. Основными видами рыб, добываемыми на водоемах Новосибирской области в первом квартале 2020 года, являются сазан, карась и окунь. Также вылавливалась плотва, язь, лещ, налим, судак, щука, пелядь и елец.

В региональном правительстве рассказали, что часть добываемой в Новосибирской области рыбы поставляется в другие сибирские регионы и на экспорт: по итогам 2019 года было экспортировано 909 тонн продукции в страны Европы, а также 20 тонн, впервые, – в Китайскую Народную Республику.

Фото пресс-службы регионального минсельхоза