Новосибирские волонтеры получили от Сбербанка 11 тысяч масок

Средства поступили в Новосибирскую область в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, организованной Сбербанком.

— Многие пожилые люди, которые оказались в столь непредвиденной ситуации, нуждаются в лекарствах или продуктах питания. Наша первостепенная задача — обеспечить не только необходимую помощь в срок, но и безопасность как волонтеру, так и заявителю. Для этого мы постоянно обучаем десятки добровольцев, проводим инструктажи и тестирования, только после этого бригада волонтеров отправляется к пожилому человеку. Мы очень рады, что наблюдаем всё больше неравнодушных – как людей, так и компаний, — комментирует региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Владимир Попов.

Банк присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса. В общей сложности Сбербанк отправил в регионы России 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.

—То, что так много людей проявило инициативу на добровольных началах помогать в столь трудное время, вызывает восхищение. Волонтеры не просто оказывают помощь, они каждый раз идут на определенный риск, и чтобы свести его к минимуму, они должны быть обеспечены средствами защиты. Поэтому мы уверены, что поддержка от Сбербанка придется весьма кстати, — отмечает заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Ольга Коновалова.

Тот, кто хочет стать волонтером, должен зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

Фото предоставлено пресс-службой банка