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В Новосибирской области в 10 по 16 июля пройдет фестиваль «Играй, гармонь» имени Геннадия Заволокина

  • 07/07/2023, 16:46
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В Новосибирской области в 10 по 16 июля пройдет фестиваль «Играй, гармонь» имени Геннадия Заволокина
На участие в нем заявили более 70 регионов России, а также исполнители из Германии, Израиля, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

В деревне Новый Шарап Ордынского района (в «Заволокинской деревне») пройдёт VII Международный фестиваль «Играй, гармонь» (0+) имени Геннадия Заволокина.  Мероприятие состоится с 10 по 16 июля. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— В этом году у фестиваля очень широкая география – он соберёт участников из более 70 регионов России – от Калининграда до Дальнего Востока. Кроме того, в этом году в числе участников – исполнители из Германии, Израиля, Казахстана, Узбекистана и Беларуси, — отметил организатор фестиваля, заслуженный артист РФ Захар Заволокин.

Помимо концертной программы, гостей фестиваля ждет ярмарка народных умельцев и ремесленников, праздник Топора и Русской Печи, мастер-классы, а также гала-концерт с участием ансамбля «Частушка». Как рассказали организаторы фестиваля, с этого года он официально получит статус «телевизионного». По телевидению будет показан цикл программ, посвящённых проекту. Съёмки будут проходить в дни фестиваля.

Впервые фестиваль прошел на территории Новосибирской области в 2010 году. Он является проектом международного уровня и проводится один раз в два года в Новосибирской области. Выступления лучших творческих коллективов со всей России оцениваются членами жюри, в которое входят выдающиеся деятели культуры и искусства страны. В этом году фестиваль посвящён 75-летию со дня рождения народного артиста России, автора и ведущего телепрограммы «Играй, гармонь», лауреата Государственных премий РФ, композитора Геннадия Заволокина.

Фото: pixabay.com, meineresterampe

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирская область

Теги : фестиваль Играй гармонь


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