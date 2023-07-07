Госпиталь из Китая и клиника Мешалкина будут вместе исследовать и лечить заболевания сердца

Госпиталь города Нянджанг, Китай (Nanjing First Hospital) и НМИЦ им. Мешалкина подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках сотрудничества планируется реализация ряда проектов. Об этом партнеры сообщили на пресс-конференции в ТАСС.

Новосибирские и китайские учёные-медики готовятся к научно-техническому сотрудничеству Чжан Цзюньцзе, вице-президент Nanjing First Hospital.

Первым проектом станет создание многоцентрового международного проекта по лечению пациентов с легочной гипертензией с помощью денервации легочной артерии (малоинвазивное, эндоваскулярное вмешательство с целью прерывания симпатических нервных волокон в стенке легочной артерии). В лечении этой патологии Nanjing First Hospital и НМИЦ Мешалкина являются лидерами в своих странах. Обе клиники планируют совместное исследование по применению разработанных технологий при всех типах легочной гипертензии. Ожидается, что результаты войдут в национальные и международные рекомендации по лечению данной группы пациентов. Результаты исследований также найдут отражение в совместных публикациях.

— Запуск проекта планируется в сентябре 2023 года,— сообщил Александр Чернявский, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина, член-корреспондент РАН.

Какие проекты еще планируется реализовывать в рамках сотрудничества, партнеры не озвучивали.

Лёгочная гипертензия (ЛГ) — группа заболеваний, характеризующихся прогрессивным повышением лёгочного сосудистого сопротивления, что ведёт к правожелудочковой недостаточности и преждевременной смерти. Лёгочная гипертензия протекает тяжело с выраженным снижением физической выносливости и приводит к сердечной недостаточности.

Напомним, что замгендиректора по научной работе, хирург-аритмолог новосибирского Центра Мешалкина Александр Романов недавно, впервые в России, провел операцию на расстоянии четырех тысяч километров с помощью робота. Отмечается, что процедура с применением магнитной роботизированной системы длилась час и увенчалась успехом. 65-летний житель Китая, которого мучали аритмия, частые потери сознания и одышка, теперь сможет жить спокойно.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске созданы антикальциевые протезы для детей с врождённым пороком сердца.