В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело о мошенничестве

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организаций. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах) и чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, с 2013 года по 2018 год директор убыточных обществ с ограниченной ответственностью – «Агромашины-Восток», Сервисная компания «Агромашины», «Агромашины» и «Агро-машины», осуществлявших ремонт и продажу спецтехники, запасных частей к ней, заключил с 17 субъектами предпринимательства договоры купли-продажи сельскохозяйственной техники (тракторов, комбайнов и т.д.).

— Возглавляемые обвиняемым организации не исполнили взятые перед контрагентами обязательства, поскольку полученные по сделкам денежные средства направлялись на погашение образовавшейся у обществ задолженности, а также перечислялись на личные счета директора фирм и его супруги. В двух случаях руководитель обществ незаконно похитил и впоследствии реализовал технику (фронтальный погрузчик, прицепы, косилки и прочее имущество), оставленную ему на хранение представителями сельскохозяйственных предприятий, — говорится в сообщении.

Отмечается, что своими действиями обвиняемый причинил коммерческим организациям ущерб, превышающий 60 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.

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