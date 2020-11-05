Форум «Гортех»: итоги актуальные и долгосрочные

Форум «Городские технологии-2020» отличается от предшествующих многими нюансами. Но, как подчеркнул на итоговой пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ИА «ТАСС» Александр Гордиенко? начальник отдела департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, эти отличия объективны, поскольку обусловлены ситуативной спецификой 2020-го.

Например, зрительское сообщество было примерно вдвое меньше, чем в пору очных форумов, проходивших под крышей Экспоцентра. Что до продуктивной части, то она точно не хуже прошлых лет по насыщенности и тематической актуальности.

— По итогам форума подписаны несколько соглашений, — сообщил Александр Гордиенко. — Из числа самых важных — соглашение между инженерным лицеем НГТУ и IT-лицеем японского города Саппоро. Два этих учреждения продолжат сотрудничество, будет обмен учащимися. По этому соглашению закреплены контакты двух учебных заведений. Появятся новые образовательные программы с обеих сторон. Их представят к концу года.

— Первые два соглашения имеют практический характер, в рамках данных соглашений будут внедрены пилотные проекты, — пояснил Александр Гордиенко. — Так, в рамках сотрудничества с IT Mobility Group будет отработан пилотный проект по тестированию работы беспилотного транспорта (в канве проекта «Умная улица»). Это организация пилотно-тестового участка, на котором сформируют всю необходимую инфраструктуру. Там станут тестировать работу беспилотного транспорта. Соглашение с «Яндексом», в свою очередь, позволит проанализировать движение транспорта на территории Новосибирска, проработать регулирование светофоров. В итоге мы получим более глубокую аналитику по транспортным потокам Новосибирска, лучше поймем, что нам необходимо поменять.

Были подписаны несколько соглашений на уровне мэрии Новосибирска. Например, соглашение с IT Mobility Group, с компанией «Яндекс» и с Ассоциацией инновационных и коммуникационных технологий.

— Соглашение с Ассоциацией инновационных и коммуникационных технологий позволит нам отладить работу по проектам в рамках «Умного города», — констатировал Гордиенко. — Команда, которая представлена в данной ассоциации, уже подключается к сотрудничеству. Сейчас соглашения прорабатываются, а реализация начнется в следующем году.

По словам Александра Гордиенко, эти два пилотных проекта будут реализовываться за счет компаний, участвующих в соглашениях. То есть без бюджетных вложений. По итогам этих тест-проектов и примут итоговое решение об их полномасштабном внедрении в Новосибирске — когда внедрять, в каком объеме.

Александр Гордиенко выразил уверенность, что к 2021-му, в рамках следующего форума, по пилотным проектам уже будут зримые наработки, практическая фактография.

Он также подчеркнул, что практически все соглашения имеют контекстуальное происхождение — они естественным образом сформировались в тематическом массиве «Гортеха». Например, проект опытного участка «умной» улицы возник по итогам секции по «умному» транспорту, соглашение с «Яндекс» вызрело в ходе секции «Net-транспорт».

Во-вторых, форум «Гортех-2020» позволил изучить функциональность онлайновых форматов (очными на форуме были только церемония открытия и первое пленарное заседание).

— Этот форум — пространство для премьеры формата виртуальной выставки, — констатировал второй спикер пресс-конференции, ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий Александр Карпик. — Проработкой этого формата занималась команда нашего университета из 25 человек.

Как подчеркнул Александр Карпик, онлайновый экспоформат не типовой, а эксклюзивный, родившийся как спецпроект.

— Выставка размещена на web-платформе, специально разработанной нами, — поясняет Александр Карпик. — Она отличается от типизированных web-платформ, это именно целевая разработка. Зарубежные web-выставки — это фактически сетевые каталоги слайдов и статичных моделей. Наша же разработка позволяет демонстрировать трехмерные интерактивные модели. Это отдельные динамические объекты, 3D-макеты территорий, это виртуальные экскурсии. Аналогов такой подаче мы нигде не нашли. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства сделал очень важный шаг, пойдя навстречу этой идее. Задействованы более 100 экспонентов, форматы разные. К слову, выяснилось, что к такой подаче не все были готовы — некоторым участникам не хватало проработки материала для такого экспонирования, не хватает маркетинга, менеджмента. Степень активности у экспонентов разная. Нам очень понравилось работать с белорусами. Они очень оперативно отреагировали, представили шесть необходимых экспозиций. Привлекли к экспозиции и участников форума InterGeo, действующего в Германии. Минус, пожалуй, только в невозможности личного общения, с контактом глаз. А плюс в том, что это — интернет-витрина разработок Новосибирска, обладающая глобальной зрительской доступностью.

По словам Александра Карпика, онлайновая выставка примечательна еще и тем, что для нее не существует фазы демонтажа — естественного финала любой материальной экспозиции. В силу виртуальности такая выставка парадоксальным образом обретает постоянство (по крайней мере, пока действует ее web-платформа), а уровень подачи экспонентов можно «прокачивать», добавляя предметный массив или усиливая степень интерактивности.

— Сейчас обработаны 75 проектов из числа тех, что мы должны будем представить по контракту, — отметил Карпик. — Сам контракт действует до 15 ноября, так что работа сейчас в полном разгаре. И на выходе должна быть уже функциональная информация, нужная в работе. А вообще, мы будем сопровождать этот проект в течение 5 лет — совершенствовать, модернизировать.

Как солидарно резюмировали оба спикера, онлайновые компоненты будут и на «Гортехе-2021». Сохранятся они вне зависимости от эпидемиологической ситуации — даже если весь мир к тому времени выздоровеет и приобретет тотальный иммунитет. Дело, как подчеркнул Александр Гордиенко, уже не в санитарии, а в том функциональном потенциале, который раскрылся у онлайновых экспоформатов в 2020-м.

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