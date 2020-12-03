В Новосибирской области возобновлены плановые профосмотры и диспансеризация

Министерство здравоохранения Новосибирской области с начала декабря возобновило оказание плановых профилактических медицинских осмотров, сообщилив пресс-службе регионального правительства.

— Учитывая ситуацию с коечным фондом, предусмотренным для борьбы с COVID-19, а у нас в настоящий момент около 1 200 свободных коек, было принято решение, что два медицинских учреждения – гинекологическая больница №2 и родильный дом №2 – будут обратно перепрофилированы для возобновления своей прямой деятельности. На этой неделе выписываются пациенты, а с 7 декабря мы начинаем работу по переводу учреждений для работы по их прямому профилю, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Он также подчеркнул, что приказ о приостановлении диспансеризации и профилактических осмотров не был продлен и с 1 декабря эта работа в регионе возобновлена.

По данным оперативного штаба на утро 3 декабря в регионе выявлено 23 232 случая COVID-19. 18 907 пациентов выздоровели. Всего в Новосибирской области сделано 944 180 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 3 343 жителя региона, 71 895 человек сняты с меднаблюдения.

Фото: pixabay.com, автор- Bru-nO