Более 400 застройщиков Новосибирской области могут быть оштрафованы

В Новосибирской области за 11 месяцев 2020 года проведено 2270 проверок объектов капитального строительства, по выявленным нарушениям вынесено более 400 постановлений о привлечении к административной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев, строительная отрасль не работала в период ограничений по коронавирусу только неделю, поэтому проверки инспекцией велись по большей части в плановом режиме.

— Уменьшилось лишь количество внеплановых проверок – до 31 декабря 2020 года они могут проводиться только по ходатайству предприятий или по согласованию с органами прокуратуры. В числе наиболее часто выявляемых в 2020 году нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства – нарушение требований проектной документации. Такие нарушения составляют более 60% от их общего числа. По итогам проверок, проведенных инспекцией за 11 месяцев 2020, было вынесено более 400 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, — сказал он.

Также Алексей Нечунаев отметил, что среди иных нарушений – строительство и реконструкция объектов при отсутствии разрешения на строительство, нарушение сроков направления в инспекцию извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства или не уведомление инспекции о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, невыполнение в установленный срок законно выданного инспекцией предписания, самовольная эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию и другие.

— Законодательством об административных правонарушениях предусмотрены различные виды наказаний за нарушения в строительстве, от предупреждения до штрафа в размере одного миллиона рублей. Кроме того, инспекция вправе направить материалы в суд, который может принять решение об административном приостановлении деятельности виновного юридического лица на срок до девяноста суток, — подчеркнул начальник инспекции.

Алексей Нечунаев рассказал, что на начало 2021 года инспекция будет осуществлять региональный строительный надзор в отношении не менее 480 многоэтажных жилых домов, 470 нежилых объектов, 110 линейных объектов.

Фото: pixabay.com, автор- Convegni_Ancisa