В Новосибирской области возросло количество преступлений

За 11 месяцев 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 50 732 преступления, что на 8,7% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. При этом в городе Новосибирске количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 15%.

— Такая динамика связана с ростом числа вымогательств (+54,8%), мошенничеств (+52,5%) и краж (+7,8%), — констатировали в прокуратуре.

Большая часть преступлений, связанных с хищением имущества граждан, совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (сети «Интернет», телефонной связи и компьютерной техники).

Отмечается, что кражи и мошенничества составляют основную массу в структуре преступности (62,5% от общего числа зарегистрированных уголовно наказуемых деяний).

В ведомстве подчеркнули, что число изнасилований сократилось в два раза (со 148 до 74), а количество совершенных хулиганств – более чем на треть (с 58 до 37). Кроме того, на 2,7% снизилось число преступных деяний, совершенных в общественных местах и на 10,6% — на улицах. На 12,4% (с 5 537 до 4 850) уменьшилось число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения.

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