Поправки в бюджет Новосибирска разделили депутатов на два лагеря

Большинством голосов депутатов горсовета во втором чтении принят бюджет Новосибирска. Однако этому принятию предшествовали серьезные баталии по поводу механизма внесения поправок. Всего, как было озвучено на сессии, между первым и вторым чтением поступили 16 поправок от мэра Новосибирска, 1 — от депутата Сергея Бойко, 1 — от Ростислава Антонова, 3 — от Натальи Пинус (все независимые). Они были рассмотрены на комиссии по бюджету, где по результатам голосования поправки от мэра Новосибирска — рекомендованы к принятию, а от депутатов Бойко, Антонова и Пинус — к отклонению. Напомним, что в своих поправках их авторы предлагали часть средств перераспределить с таких статей, как праздничное оформление города, освещение работы мэрии и горсовета в СМИ, содержание автопарка мэрии, на другие статьи расходов — в частности, дорожную технику, строительство отдельных социальных объектов и ряд других целей. При этом, по их мнению, которое депутаты озвучили и на сессии, и на предшествовавшем заседании бюджетной комиссии, необходимо пересмотреть механизм внесения поправок.

Pro: у депутата нет шанса против мэрии

Авторы предложенных изменений отмечают: регламент внесения поправок практически не оставляет им шансов быть внесенными, таким образом обеспечивая монополию на поправки исключительно мэрии.

— У депутата практически нет шансов внести и принять поправку, — считает представитель коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко. — Поэтому за 10 лет ни одна поправка депутатская не была внесена и отголосована. Любая депутатская поправка, как минимум, будет противоречить поправке мэрии. Такая проблема есть. Но даже подать две поправки отдельно друг от друга я не могу, чтобы они не противоречили. У меня есть, например, одно изменение по департаменту образования на 50 млн, второе изменение по тому же департаменту — 45 млн. А в регламенте я должен указать финальную сумму. Если я вычту 95, то будет некорректная поправка, я же про 50 говорю. А если вычту 50, то эта поправка будет противоречить второй. То есть сегодняшний регламент не позволял мне подать поправки отдельно друг от друга. При таком виде бюджета невозможно дальше городом управлять. Нам обязательно нужна рабочая группа по существенной смене регламента внесения поправок в бюджет.

Его коллега по депкорпусу и коалиции Светлана Каверзина отмечает в качестве препятствия не только возможные противоречия депутатских и мэрских поправок, но и сам алгоритм их внесения.

— До 14 декабря могли вноситься поправки, — напоминает она. — Мэрия поправки внесла в 9 утра 14 числа. Чтобы не противоречить этой поправке, надо было в 9 утра взять поправки мэрии и переписать их полностью. Бюджет делается в течение года. А нам предлагают что-то сделать, переписать за несколько часов. Не должно быть так, что депутат не может, не имеет права внести поправки. Нам надо менять регламент.

О необходимости смены регламента заявил и депутат от избирательного объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев, ссылаясь на опыт работы в Совете депутатов Кемеровской области. По мнению Украинцева, предлагаемый регламент не позволяет депутатам не только менять те или иные статьи бюджетных расходов, но даже как следует с ними ознакомиться — и для его изменения даже можно отложить принятие бюджета.

— Регламент сложен и забюрократизирован, — говорит Украинцев. — Уверен, что многие из присутствующих не смогли до конца прочитать и разобраться в этих цифрах. На мой взгляд, это сделано для того, чтобы мы все здесь выглядели глупо в глазах мэрии, у которой проект бюджета разрабатывается в течение полугода. А мы должны всего за две недели разобраться в нем и внести поправки. Может, действительно, поддержать поправки депутатов и уйти на согласительную комиссию? В Кузбассе совет депутатов называли департаментом по легализации законов, предлагаемых губернатором. Сейчас у меня стойкое ощущение, что мы гораздо хуже. А вы согласитесь с этим, потому что не сможете, не пытаетесь это исправить, у вас просто возможностей таких не будет. Считаю, что следующий бюджет должны разработать мы, депутаты, а не соглашательски кивать на предложения, которые нам дает мэрия. Мы даже не понимаем, что в этих цифрах заложено.

При этом о непростом регламенте заявили не только представители несистемной оппозиции в горсовете.

— Поправки действительно подать сложно, — говорит председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко («Единая Россия»). — Я обращался с поправкой по 13-й гимназии в мэрию. Я пытался это сделать и через комиссию, потому что там есть специалисты, которых у нас нет. Возможно, действительно нужно что-то подправлять.

Отчасти с этим согласен и председатель профильной, уже упомянутой комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский («Единая Россия»).

— Я вспоминаю, какими трудами, какими усилиями далась школа на моем округе, — напоминает Покровский. — Если бы я мог решить это внесением поправки, и она бы реализовалась, наверное, все депутаты были бы самыми счастливыми людьми. Призываю всех к кропотливому, долгому процессу взаимодействия с исполнительными органами власти в части доказательств необходимости внесения той или иной поправки. Да, схема неидеальна. Над тем, что касается регламента, давайте подумаем вместе.

Contra: сами виноваты

Как обычно, в защиту действующего регламента от изменений со стороны оппозиции высказались представители исключительно «партий власти». В частности, депутат от КПРФ Павел Горшков посоветовал инициаторам, как обойтись «малой кровью».

— Вы три поправки подготовили, в сумме внесли, — заявил Горшков, обращаясь к Сергею Бойко. — Почему было не разделить три поправки? В вашей коалиции «Новосибирск 2020» четыре человека. Вы бы могли распределиться, потому что кто-то из депутатов все-таки мог бы поддержать какую-то одну из трех поправок.

Однако Горшков озвучил довольно мягкую позицию. По мнению других выступавших с данного фланга, инициаторы поправок и смены регламента их внесения сами не проявляют должной активности в решении этих вопросов.

— Все регламентные вещи, прохождение поправок и так далее зависят от нас с вами, — обратился к оппозиционерам председатель комиссии по контролю Андрей Гудовский (ЕР). — Прежде чем высказывать претензии мэрии, выскажите их себе. У нас есть рабочая группа по доходам. Ни одного из вас я не видел там с предложениями, как нам увеличить доходную часть. Зато здесь мы все рассказываем друг другу, как надо сделать, что надо сделать, мэрию выстраиваем. Не знаю, как вы там делаете поправки. Наши поправки, мои и коллег, были приняты. У нас увеличили расходы на уборку территории, на вывоз снега. Увеличили всем районам. Договорились, что нам выделят деньги на покупку техники для уборки территории, на трамвайную сеть. Да, это в мэрских поправках. Но это с нашего предложения. Говорите — согласительная комиссия? Тогда все наши расходы будут идти по 1/12, и у финансистов не будет возможности, к примеру, выплатить зарплату, а потом отложить на что-нибудь.

Недостаточную активность несистемщиков при взаимодействии с исполнительной властью отмечает и председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.

— Давайте работать вместе и со структурой мэрии, и МУПами, и теми подразделениями мэрии, к которым есть вопросы, — заявил он. — Но это можно выстроить только при совместной работе. Если вы хотите взаимодействовать, решать вопросы, а не декларировать, приходите, будем с вами вместе это выстраивать. Бюджет принимаем мы. Поправки мэрии не должны быть для вас красной тряпкой. Это наша с вами задача. Это наша с вами ответственность. Мне интересно: есть депутаты, которые при разработке бюджета активно в этом участвуют, а потом голосуют против. Разделите тогда ответственность.

А кто-то и вовсе не разобрался…

В ходе обсуждения и к моменту голосования выявилась и третья сторона — не разобравшиеся в хитросплетениях местного бюджетного процесса.

— Нет понимания, за что голосовать, — считает депутат-коммунист Александр Бурмистров. — У меня, например, есть желание поддержать одну из поправок. Но нет понимания: мы за единую таблицу голосуем или как? Второй момент. Бюджетная комиссия пишет: «Поправки являются взаимоисключающими с поправками, внесенными в таблицу поправок №1 к проекту решения». Вопрос даже в целом по методике работы с этими поправками. То есть, действительно, любая поправка входит в конфликт с той базовой поправкой, которая приходит от мэрии. Как тогда, в принципе, возможно прохождение поправок? Как с точки зрения регламента утверждать бюджет, если есть поправки? Здесь тоже какая-то правовая неопределенность. Возможно, в том числе поэтому депутатом Бойко и была подана единая поправка, где одна из трех, на мой взгляд, нелогична.

По результатам голосования 33 депутата поддержали снятие таблицы поправок, предложенной их коллегами, пятеро голосовали против, трое воздержались. В целом проект бюджета во втором чтении поддержали 39 депутатов, не поддержали пятеро, воздержались трое.

— Сегодня много очень наговорили, — комментирует итоги обсуждения председатель горсовета Дмитрий Асанцев. — Были разные точки зрения, позиции. Наверное, некорректно ставить таким образом вопрос, что невозможно принять поправки депутатов, а только поправки мэрии. Вопрос о том, почему не принимаются все поправки депутатов? Так устроен бюджетный процесс. У нас могут быть, условно говоря, 48 поправок от депутатов, в каждой из которых — по школе и по детсаду, но тогда расходная часть бюджета будет 85 млрд, а не 50, которые мы сейчас имеем. И, наконец, составлять бюджет города — компетенция исполнительной власти, а не совета депутатов. Поэтому на вопрос о том, кто должен составлять бюджет, отвечаю — мэрия Новосибирска.

Мэрия, в свою очередь, настаивает на том, что принятые с ее подачи поправки как раз исходят от депутатского корпуса, о чем заявил глава города Анатолий Локоть.

— Внесенные поправки невозможно назвать поправками мэрии, — считает глава города. — Это результат совместной работы, потому что прежде, чем они оформились, прошло не одно совещание. На сессии понятно желание показать какое-то свое особое отношение. Но самый главный, основной экономический закон — бюджет — должен быть сбалансирован. Если сложить предложения, которые вы озвучили, этого не хватит на финансирование строительства даже одной школы. Да, у нас не лучший бюджет. Но это оптимальное решение в нынешних условиях. В течение года, наверное, доходная часть будет увеличена за счет поддержки вышестоящих бюджетов. Так было и в текущем, заканчивающемся сейчас 2020 году, и в предыдущем 2019-м. Такая практика существует. Пока у нас только два детских сада мы планируем — при поддержке федерального бюджета. Надеюсь, что работа, которая проводится, реализуется в увеличении количества этих объектов.

По информации мэрии Новосибирска, 70 % расходов бюджета составляют «защищенные» статьи: социальные выплаты, заработная плата работникам бюджетной сферы, обеспечение учреждений образования. В 2021 году в бюджете запланировано строительство трех школ и двух детских садов. Более 7,5 млрд предусмотрены на развитие дорожно-транспортной отрасли: по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируется направить более 1 млрд. Около 2,5 млрд рублей капитальных вложений пойдут на строительство новых объектов, в том числе 1,7 млрд — на развитие транспортной инфраструктуры новой ледовой арены (реконструкция площади Лыщинского, станция метро «Спортивная» и др.), 163 млн — на продление улиц Петухова и Титова, строительство подъездных путей к новым городским поликлиникам (около 100 млн). Также 182 млн предусмотрены на обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта: модернизацию трамваев для ГЭТ, на покупку в лизинг 55 автобусов. Еще 185 млн — на разработку проектов, в том числе по ремонту Октябрьского моста и объектов в рамках проекта «Академгородок 2.0», 40 млн — на ремонт тротуаров.

Новосибирску в 2021 году из Фонда реформирования ЖКХ будут выделены почти 270 млн рублей на расселение 16 аварийных домов. Объем софинансирования из городского бюджета составит около 120 млн.

Поправки мэра касаются выделения 50 млн на содержание территорий районов (ежегодно), 50 млн рублей — на приобретение специализированной техники для уборки города (ежегодно), 25 млн рублей в 2021 году — на строительство трамвайных путей до автовокзала «Восточный» на Гусинобродском шоссе.

Фото: pixabay.com, автор- geralt